Собираемость платежей за ЖКУ в Татарстане снизилась на 5%

Собираемость платежей ЖКУ в сентябре в Татарстане снизилась на 5% в сравнении с показателями прошлого года. Ее уровень составляет 98,3%, рассказал на совещании в Доме Правительства РТ глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

За первые девять месяцев средняя собираемость платежей населения в республике составляет 98,6%, что на 0,1% ниже, чем в 2022 году. Среднегодовой же уровень составил 99,2% — на 0,2% больше, чем годом ранее.

Как рассказал Айзатуллин, 72,7% платежей совершены в электронном формате. Районами-аутсайдерами по такому формату оплаты стали Дрожжановский и Мамадышский районы, где онлайн проводится менее половины платежей. В то же время в 28 районах показатели составляют от 50 до 72,7%, а в 15 муниципалитетах оказались выше среднереспубликанских значений.

Провел совещание со всеми муниципалитетами Раис РТ Рустам Минниханов.