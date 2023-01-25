Собираемость платежей за обращение с ТКО в Татарстане достигла почти 97%

Уровень собираемости платежей за услугу по обращению с ТКО в Татарстане за прошлый год составил 96,77%, за жилищно-коммунальные услуги – 99,53%. Об этом сообщил начальник отдела начислений за ЖКУ «Татэнергосбыта» Владимир Герасимов на заседании рабочего штаба Государственного комитета РТ по тарифам.

В зоне действия регионального оператора УК «ПЖКХ» собираемость платежей за обращение с твердыми коммунальными отходами составила 94,5%, рассказал докладчик. «Но видим, что просели такие районы, как Алькеевский – 77%, Лаишевский – 64% и Тюлячинский – 73%. Это обстоятельство связано с доначислениями в июле. Поэтому уровень собираемости по этим трем районам в целом отразился на всей зоне», – отметил он.

По словам Герасимова, собираемость платежей на территории регоператора ООО «Гринта» в прошлом году достигла 98,7%. «По всем районам регоператора уровень собираемости – 97–100%. Вопросов нет, – подчеркнул он. – В январе собираемость пока держится на уровне 74% как в целом по ЖКУ, так и по услуге обращения с ТКО».

Докладчик также привел данные за октябрь 2022 года по лицевым счетам, где есть услуга по обращению с ТКО, по которой оплата ни разу не поступала. В целом по двум региональным операторам было выявлено 24 тыс. таких счетов с задолженностью на 138 млн рублей. По информации на 1 января этого года количество лицевых счетов уменьшились и составило 15,9 тыс., а задолженность снизилась до 121 млн рублей.

«УК “ПЖКХ” – 11 тыс. 355 лицевых счетов, или 57% от общего количества. Задолженность – 74,6 млн рублей, или 62% от общей задолженности. У “Гринты” за три месяца уменьшение произошло на 4 тыс. лицевых счетов, задолженность – около 17 млн рублей. В основном большое снятие по Альметьевску, Нурлату, Лениногорску», – уточнил Герасимов.

Татарстан по сравнению с другими регионами России занимает лидирующие позиции по собираемости платежей в сфере ТКО, добавил начальник отдела регулирования и контроля тарифов непромышленной сферы Госкомитета РТ по тарифам Гаяз Миннебаев. «Собираемость достаточно хорошая», – констатировал он.

Спикер также назвал Бавлинский, Муслюмовский и Ютазинский районы, у которых показатели собираемости платежей за ТКО в январе пока ниже среднего, – 78,2%.