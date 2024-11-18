Собираемость имущественных налогов по Нижнекамскому району составляет всего 38%

Собираемость имущественных налогов с физических лиц за 2023 год по Нижнекамску и Нижнекамскому району Татарстана составляет всего 38%. А в ряде поселений процент собираемости ниже, чем средний показатель по району. Об этом на деловом понедельнике доложил заместитель начальника межрайонной инспекции ФНС №11 по РТ Ленар Фассахутдинов.

За 2023 год нижнекамцы заплатили 254 млн рублей по имущественным налогам, до окончания срока уплаты осталось две недели.

Так, за прошлый год в Нижнекамском районе начислено имущественных налогов на сумму 670 млн рублей — это на 8% больше, чем за 2022 год. При этом собрать за отчетный период удалось 254 млн рублей. Согласно статистике, самая низкая собираемость фиксируется в сельских поселениях района.

«Главам поселений необходимо активизировать работу в данном направлении. Списки физических лиц, обязанных оплачивать имущественные налоги, были доведены до глав сельских поселений», — поручил представитель ФНС.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что долг нижнекамцев по имущественным налогам составил более 67 млн рублей.