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Собираемость имущественных налогов по Нижнекамскому району составляет всего 38%
Собираемость имущественных налогов с физических лиц за 2023 год по Нижнекамску и Нижнекамскому району Татарстана составляет всего 38%. А в ряде поселений процент собираемости ниже, чем средний показатель по району. Об этом на деловом понедельнике доложил заместитель начальника межрайонной инспекции ФНС №11 по РТ Ленар Фассахутдинов.
За 2023 год нижнекамцы заплатили 254 млн рублей по имущественным налогам, до окончания срока уплаты осталось две недели.
Так, за прошлый год в Нижнекамском районе начислено имущественных налогов на сумму 670 млн рублей — это на 8% больше, чем за 2022 год. При этом собрать за отчетный период удалось 254 млн рублей. Согласно статистике, самая низкая собираемость фиксируется в сельских поселениях района.
«Главам поселений необходимо активизировать работу в данном направлении. Списки физических лиц, обязанных оплачивать имущественные налоги, были доведены до глав сельских поселений», — поручил представитель ФНС.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что долг нижнекамцев по имущественным налогам составил более 67 млн рублей.
Презентация предоставлена пресс-службой Нижнекамского района РТ.
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