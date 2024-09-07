«Собираем внимательно и с душой»: из Казани отправили гуманитарную помощь в Курск

Татарстан продолжает оказывать поддержку населению Курской области, отправляя новые партии гуманитарной помощи. Сегодня из Казани выехал очередной груз с необходимыми товарами.

Благотворительная инициатива реализуется по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Акция проходит в тесном сотрудничестве с МЧС России и Управлением МЧС России по РТ, а также при постоянном взаимодействии с администрацией Курской области.

По словам заместителя министра по делам молодежи Татарстана Айгуль Сабировой, это уже шестая по счету гуманитарная поставка жителям Курской области.

«В Республике Татарстан эта работа была организована практически с первых дней по поручению Раиса республики. На сегодняшний день мы находимся в тесной связи, оперативно обмениваемся информацией как с МЧС России, так и с руководством Курской области. После первой поездки и встречи с жителями мы пришли к мнению, что лучше формировать для них индивидуальные коробки», – рассказала Айгуль Сабирова.

Одна коробка весом порядка 13 килограммов рассчитана на одну семью. Продовольствия должно хватить на пару дней. По словам заместителя министра, в коробках находятся такие продукты как крупы, консервы, макаронные изделия, печенье и другая провизия с долгим сроком хранения.

«Большая благодарность всем жителям республики, которые каждый день продолжают приносить на наши склады продукты или перечислять средства. Отдельное спасибо всем нашим волонтерам, которые откликнулись на помощь с первых дней. Для того, чтобы отправить эти две машины, 23 тонны груза, волонтеры потратили 960 часов», – отметила она.

Помогают передавать гуманитарную помощь бизнесмены и крупные предприятия республики.

«В течение трех дней силами волонтеров Татарстана было собрано 2300 продуктовых наборов. Все они в кратчайшие сроки будут переданы волонтерам Курской области, которые из рук в руки передадут все населению, пострадавшему от атаки ВСУ», – рассказал волонтер республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Дамир Нургалиев.

Пункты сбора гуманитарной помощи есть практически во всех муниципалитетах Татарстана – туда все неравнодушные могут принести продукты для жителей Курска.

«Собранная помощь передается на склад, где все это расфасовывается по коробкам», – объяснил волонтер.

Добровольцы «Российского Красного Креста», среди которых студенты-медики КФУ Рифат Валиев и Ассад Уард, оказывают помощь уже с июня. Они также принимают участие в других проектах организации.

Ассад приехал из Ливии, он – студент четвертого курса. Летом парень посвятил волонтерской деятельности все свое время, даже отказался от поездки домой ради этого.

«Когда я приехал в Казань, то даже не знал русского языка, но теперь у меня много друзей, и я чувствую, что Россия – мой дом. Когда я смотрю новости о Донбассе, я вспоминаю как то же происходило в Ливане. Я знаю, что такое война, я понимаю боль этих людей», – поделился молодой человек.

Студент также поделился, что в России никогда не чувствовал себя чужим. «В Америке все по-другому, моя мама проходила там обучение десять лет и рассказывала мне, что к иностранцам там относятся с пренебрежением. Здесь я никогда с таким не сталкивался», – рассказал он.

Будучи всего лишь второкурсником, волонтер Рифат пока не обладает достаточными знаниями и умениями, чтобы отправиться в зону СВО в качестве медика. Он поделился, что через год сможет рассмотреть такую возможность. Сейчас же волонтер оказывает любую возможную помощь.

«Здесь мы сначала складываем коробки, потом по списку собираем продукты. Очень важно, чтобы все продукты оказались в коробке, это очень ответственная работа. Представьте, если человек получит не все продукты? Это будет очень неприятно. Поэтому мы максимально внимательны, собираем с душой», – отметил студент.

Следующая отправка гуманитарного груза запланирована на понедельник. В Казани пункты приема продуктов расположены по следующим адресам: улица П. Лумумбы, дом 4 и улица Вишневского, дом 10. Все желающие могут прийти сюда, принести еду или присоединиться к добровольцам и помочь им в приеме и сортировке продовольствия.