Собираем сложный пазл: каким будет «Ак Барс» без легионеров

«Ак Барс» непривычно рано завершил сезон. Зато у руководства клуба и нового главного тренера будет много времени на комплектацию команды. Тем более в нынешних условиях, при которых новый сезон в КХЛ может пройти без легионеров. Спортивная редакция «Татар-информа» оценила нынешний состав и собрала пятерки «Ак Барса» без иностранцев.

Три главных недостатка в «российском» составе «барсов»

Прежде чем подробно останавливаться на каждой пятерке подробно, оценим общую картину. Из нее невооруженным взглядом видны основные проблемы в составе «Ак Барса», если казанский клуб покинут легионеры. Прежде всего, бросается в глаза нехватка качественных центральных нападающих, особенно для первого и отчасти второго звена.

Во-вторых, у команды весьма ограниченный по уровню набор исполнителей в линии обороны. В первую очередь, это касается атакующих защитников для двух бригад большинства. Далее, в ударных тройках нападения ощутима нехватка опытных и мастеровитых исполнителей. Кагарлицкий и Петров - слишком мало на два звена.

Также очевидна недоукомплектованность вратарской позиции. Тимур Билялов по совокупности трех последних сезонов заслужил и далее оставаться основным голкипером, но ему нужен надежный сменщик. Не совсем удачный плей-офф в исполнении воспитанника татарстанского хоккея может быть отчасти связан с перегрузкой Билялова в «регулярке». Ведь Бобков практически не играл и не помог «Ак Барсу».

Хенкель и Кагарлицкий на своем месте в первой пятерке «Ак Барса»

Теперь разберем каждую пятерку отдельно. Сразу оговоримся, что Кристиан Хенкель легионером в КХЛ не является, как и все хоккеисты с белорусским паспортом. И именно он, по нашей версии, должен считаться защитником первой пары «Ак Барса», тем более Хенкель почти весь сезон отыграл в этом качестве со Стивеном Кэмпфером в первой паре, играя роль разрушителя при ярковыраженном атакующем защитнике.

Между тем, атакующих защитников с российским паспортом в «Ак Барсе» практически не осталось. Здесь напрашивается 21-летний Даниил Журавлев, который явно обладает необходимым потенциалом. Он не так силен в обороне и ему необходим жесткий «домосед» наподобие Хенкеля. Журавлев обладает большой скоростью, хорошим пасом и убойным кистевым броском. Да, многие болельщики по ходу сезона критиковали молодого хоккеиста, но он смог к решающим матчам плей-офф застолбить за собой даже место в бригадах большинства «Ак Барса».

Первое звено казанского клуба и с легионерами просматривалось плохо. В команде Квартальнова вообще нельзя было выделить лидеров атаки. Разве что, по исполнительскому мастерству можно отметить Дмитрия Кагарлицкого. Именно его кандидатура не вызывает сомнений при выборе форвардов в первую тройку. Он первый бомбардир клуба в «регулярке» и плей-офф.

Дефицит центрфорвардов начинается с первого звена

Явная проблема у «Ак Барса» намечается с центрфорвардами. Выбора в первые два звена атаки практически нет. Артем Галимов явно не может занести себе в актив прошедший сезон и особенно плей-офф, в котором он отметился одной заброшенной шайбой и нулем результативных передач. Но в составе без легионеров альтернатива Галимову не просматривается вообще.

И, наконец, Кирилл Петров. Он является одним из двух опытных форвардов, которых в составе «Ак Барса» можно считать результативными в атаке. 31-летний форвард в минувшей «регулярке» стал пятым бомбардиром клуба, набрав 19 (11+8) очков в 43-х матчах.

В целом, первая пятерка «Ак Барса» без легионеров не выглядит убойной. Очевидно, что «Ак Барсу» не хватает, как минимум, классного центрфорварда. Да и кандидатура Петрова на первое звено команды-претендента на Кубок Гагарина выглядит неоднозначно.

Вторая пятерка: момент истины для Воронкова и Тарасова

В условиях дефицита «центров», прогрессирующий второй сезон подряд, Илья Сафонов заслуживает попадания в топ-6 «Ак Барса». 20-летний форвард замкнул десятку лучших бомбардиров «барсов» в регулярном сезоне, а в последних матчах плей-офф выходил в первом звене.

Даниил Тарасов был подписан «Ак Барсом» прошлым летом. От него ждали статуса одного из основных снайперов команды. Но у нападающего сезон не задался – лишь 6 голов в «регуляке» и ноль в плей-офф. Однако надо понимать, что хоккеист всю карьеру провел в московском «Динамо». Возможно, что ставка сыграет в следующем сезоне при постоянных партнерах по звену нападения. Тем более, комплектация команды без легионеров не позволяет разбрасываться качественными игроками.

Кандидатура Дмитрия Воронкова на фланге второго звена не выглядит железобетонной. Но грядущий сезон для 21-летнего хоккеиста должен стать ключевым: либо он окончательно переформатируется в силового разрушителя, либо станет габаритным и результативным форвардом. И тут надо понимать, что в оборонительных действиях, помимо чисто силовых качеств, Воронков ничего особенного не демонстрирует. А вот свою склонность к атакующим действиям игрок с лихвой показал в прошлогоднем плей-офф и в матчах за сборную России. Ну а завершившийся сезон Воронковз занести себе в актив не может – лишь 12 очков в «регулярке» и одна голевая передача в плей-офф за «Ак Барс».

Линия обороны «Ак Барса» без легионеров, пожалуй, слабейшее звено казанского клуба. Дмитрий Юдин и Кирилл Адамчук скорее подошли бы третьей паре клуба, который считается одним из лидеров КХЛ. Но выбора особого нет и очевидно, что менеджменту «Ак Барса» предстоит всерьез поработать на трансферном рынке в поиске ключевых исполнителей в линию обороны.

Третья пятерка: Коваленко и Бурмистров провели слабый сезон, но оба имеют шансы остаться в «Ак Барсе»

Перейдем к третьей пятерки «Ак Барса». Николаю Коваленко выдавались щедрые авансы перед трансфером в Казань. Однако 22-летний хоккеист весь сезон мучался с травмами, сыграв всего 29 матчей в регулярном чемпионате, а самое главное в плей-офф выпал из двух первых звеньев, хотя почти весь «гладкий» чемпионат провел в первом звене. К тому же, Коваленко и в предыдущих клубах никогда не играл ведущих ролей. Его контракт с «Ак Барсом» еще действует на следующий сезон, но места в топ-6 для него пока не просматривается. Также существует вероятность, что хоккеиста не устроят 3-4 звенья, ведь из «Локомотива» он ушел, как раз не желая играть за пределами ТОП-6. Сейчас же, даже без легионеров», в первых двух звеньях «Ак Барса» есть более интересные варианты.

Александр Бурмистров, пожалуй, провел свой худший сезон за «Ак Барс» в карьере. Но опять же, в казанской команде острая нехватка центральных нападающих и ставить сюда практически некого. Как вариант, можно было бы попробовать на этой позиции Дмитрия Воронкова. Однако «Ворон» все реже выходит на позиции центрфорварда и к тому же, хотелось бы его увидеть все-таки в первых двух звеньях. Панюков, как и Коваленко, пропустил много матчей из-за травм. Но и когда был здоров, отличался лишь отдельными вспышками на льду, как в пятой игре серии против омского «Авангарда», например. Панюкову уже 24 года, он состоявшийся игрок. Не факт, что ему найдется место в составе, если «Ак Барс» усилит проблемные позиции в межсезонье.

Четвертая пятерка: альтернативы связки «терминаторов» нет

Четвертое звено, по традиции, собираем чисто чеккерским. Связка Лукоянов – Глухов, особенно в условиях отказа от легионеров, выглядит безальтернативной. На чемпионах 2018 года, по сути, держатся обе бригады меньшинства. А Лукоянов в этом сезоне и вовсе умудрился попасть в топ-10 бомбардиров «Ак Барса» в регулярном чемпионате. В идеале центром этого звена должен быть Александр Бурмистров. Так и будет, если казанцы прикупят центрфорварда для первого звена. Тогда вся наша расстановка сдвинется по линии центрального нападающего вниз, а Никите Дыняку будет тяжело рассчитывать на место в составе. На его место с центра четвертого звена передвинется Глухов.

Линию обороны последней пятерки остается формировать по остаточному принципу. Янчевский и Лучевников, скорее всего, по результатам летней трансферной кампании реального места в составе «Ак Барса» не получат.