Собчак выступила с первым заявлением после сообщений о подготовке покушения

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Журналистка и ведущая Ксения Собчак впервые прокомментировала сообщения о том, что ФСБ предотвратила покушение на нее и на главного редактора телеканала Russia Today Маргариту Симоньян. Она поблагодарила все причастные службы за работу, но при этом отметила некоторые сомнения в правдивости сообщений.

«Если это всё правда, то спасибо всем причастным службам за их работу. Если нет, и смысл был просто поставить меня в одном предложении с Симоньян, то — это обычная подлость. В любом случае, хочу в очередной раз сказать, что любой террор — зло, без всяких “но”», – написала она в телеграм-канале «Кровавая барыня».

Напомним, о предотвращении теракта стало известно сегодня. Сообщалось, что накануне в Москве и Рязанской области задержали членов неонацистской группировки «Параграф-88», которые провели разведку «по адресам работы и проживания» Симоньян и Собчак. В процессе следственных действий они подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллионов рублей за каждое убийство.