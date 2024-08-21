Собаку Алена Делона не усыпят, несмотря на просьбу актера

Собаку Алена Делона, бельгийскую овчарку Лубо, не будут усыплять, как того просил умерший актер.

Ранее в Фонд Брижит Бардо стали поступать письма, в которых люди спрашивали о судьбе собаки Делона. Однако родственники актера заверили сотрудников фонда, что у питомца есть дом и семья, поэтому об овчарке продолжат заботиться.

«Лубо не будут усыплять», — говорится в сообщении фонда, текст которого приводит ТАСС.

Ален Делон уже много раз говорил, что очень любит собак. В одном из интервью он сказал, что просит усыпить свою овчарку Лубо после своей смерти и прописал это в завещании. По словам артиста, такая мера нужна, чтобы собака «не осталась одна».

Умер Делон в ночь с 17 на 18 августа в своем доме в коммуне Души под Орлеаном (департамент Луаре в центральной части Франции). Местные граждане до сих пор носят цветы к его поместью. Фанаты актера из России тоже принесли цветы к посольству Франции в Москве.