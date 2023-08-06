«Собака – это часть меня»: незрячую девушку не берут на работу из-за поводыря

Лейсан Гареева: «Я – тотально незрячая. Этот термин не всем понятен, поэтому можно сказать, что незрячая с рождения…»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Родилась на сроке шесть месяцев»

Лейсан Гареева не видит с рождения. Сейчас девушке 27 лет, она живет с мамой, братом и отчимом в селе Шигали Высокогорского района Татарстана. Каждую неделю она ездит в Казань на общественном транспорте вместе с лабрадором-поводырем по кличке Ярла. Лейсан приезжает в город на мероприятия в Общество слепых, посещает занятия по вокалу и косметолога.

«Я – тотально незрячая. Этот термин не всем понятен, поэтому можно сказать, что незрячая с рождения… Родилась недоношенной. Мой диагноз звучит так: ретинопатия недоношенных, на одном глазу пятой, а на другом – четвертой степени. Если бы я родилась вовремя, наверное, была бы зрячей», – объясняет Лейсан.

Роды у ее матери были преждевременными. На сроке шесть месяцев у женщины разошелся шов, оставшийся после первых родов. Недоношенную кроху врачи выхаживали в кувезе. Девочка родилась с разными отклонениями по неврологии.

«У меня было отставание правой стороны в развитии», – говорит Лейсан.

Родители возили малышку по разным клиникам, пытались решить проблему со зрением оперативным путем, но все было тщетно.

«Я благодарна уфимским врачам. Они сказали маме, что не стоит мучить себя и ребенка, впоследствии все равно глаз придется удалить. Поэтому до 17 лет меня не оперировали», – продолжает собеседница.

Казанские врачи порекомендовали семье обратиться в одну из питерских клиник. В 2013 году героиня нашей истории за один год перенесла сразу три операции. Питерские врачи спасли от удаления правый глаз, чтобы, как говорит Лейсан, «не пугаться самой и не пугать окружающих».

«Глаза, когда не работают, высыхают. Мне этот глаз сохранили только ради внешнего вида. Вопрос о возвращении зрения даже не поднимался», – уточняет Лейсан.

Говоря о доступной среде в Казани, Лейсан не высказывает никаких претензий городским властям Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Было страшно, что люди увидят, что я не такая, как все»

Отсутствие зрения не стало преградой на пути к образованию. Девушка окончила школу в Казани, а после – Курский музыкальный колледж-интернат для слепых по классу аккордеона. Когда училась, жила в специализированном общежитии. К 17 годам Лейсан привыкла к тому, что в Казани ее постоянно сопровождают родственники – мама, брат и бабушка, а в чужом городе студентке пришлось все делать самой. В то время собаки-проводника у нее не было.

«Трость – незаменимый предмет для незрячего человека, но мне было страшно взять ее в руки. Это, наверное, психологический барьер. Кажется, что она бросается другим людям в глаза. Мне было страшно, что люди увидят, что я не такая, как все», – вспоминает Лейсан.

Девушке удалось преодолеть этот психологический барьер, чтобы передвигаться в чужом городе. После учебы она вернулась в Казань и прошла курсы профессиональной переподготовки в Казанском институте культуры, чтобы воплотить в жизнь мечту о работе педагогом музыки.

«Я мечтала об этом с десяти лет. Сейчас подрабатываю в Доме культуры нашего поселка Шигали и в соседнем поселке Озерный, где обучаю детей вокалу», – продолжает рассказ наша собеседница.

Девушка любит детей и умеет найти к ним подход. Считает, что ей повезло с учениками. Пока она ведет занятия по вокалу, собака терпеливо ждет хозяйку в коридоре. Но это лишь небольшая подработка несколько раз в неделю. Лейсан мечтает о постоянном трудоустройстве со стабильным заработком.

«Проблема в том, что работодатели не готовы брать на работу таких людей. У меня есть образование, опыт работы. Даже если случится чудо и меня захотят взять на работу, возникнет барьер – собака. Как взять на работу человека с собакой? Хотя очень хотелось бы», – размышляет Лейсан.

Каждую неделю Лейсан ездит в Казань на общественном транспорте вместе с лабрадором-поводырем по кличке Ярла Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Детская мечта о собаке сбылась в 22 года

А еще с детских лет Лейсан мечтала о собаке-поводыре. В то время маленькая девочка вместе с семьей жила в Казани. Мама каждый день возила дочь в детский сад на автобусе, в который часто подсаживался незрячий мужчина по имени Эдуард с большой овчаркой.

«Уже тогда мы с мамой поняли, что у нас будет собака», – говорит девушка.

Детская мечта о собаке-поводыре сбылась в юности. В 21 год в индивидуальную программу реабилитации Лейсан вписали собаку-поводыря как техническое средство реабилитации. Специалисты Фонда соцстраха предложили семье девушки самостоятельно приобрести щенка лабрадора, вырастить до 9 месяцев и отдать на обучение. Это было рекомендовано, чтобы ускорить процесс – вместо ожидания специально обученного животного.

«Меня это предложение взбудоражило, и я позвонила напрямую в Российскую школу подготовки собак-проводников в Купавне», – говорит Лейсан.

С удивлением девушка узнала, что ее имени даже нет в базе данных. Оказалось, что документы «где-то застряли». Тогда Лейсан заполнила анкету на официальном сайте школы. Это было в январе, а уже в марте девушке позвонили и предложили приехать за питомцем. На сборы дали всего четыре дня. Ответ нужно было дать сразу, ведь специально обученных проводников в школе готовят всего по 20 в год. На семейном совете было принято решение ехать, и Лейсан отправилась за собакой в Подмосковье вместе с мамой.

После двухнедельного обучения девушка вернулась домой с новым другом – лабрадором Ярлой. На тот момент Лейсан было 22 года, а собаке – чуть больше года. К счастью, они хотя и не сразу, но все же сошлись характерами. Правда, во время этой притирки лабрадор разорвал несколько вещей из гардероба хозяйки – приучая ее к порядку, как шутит девушка.

«Если ты берешь собаку в дом, то должен быть морально готов, что она не будет сразу подлетать по команде «Ко мне!» или приносить то, что ты хочешь. Это исключительно твоя работа», – утверждает Лейсан.

Поначалу все маршруты передвижения с четвероногим поводырем они проходили вместе с мамой. Собаку обучали разным ориентирам, учили останавливаться возле них, давали за это различные лакомства. Теперь Лейсан достаточно дать команду, например: «Работа, вперед!», и Ярла приведет в нужное место.

Интересно, что когда девушка получила собаку, ее стоимость по договору составляла около миллиона рублей. Эту сумму возместило государство, оно же выделяет около 32 тыс. рублей в год на содержание питомца.

В первый год проживания питомца в семье произошел несчастный случай – девушка упала на рельсы в казанском метро Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Упала на рельсы в метро по глупости»

Девушка и собака неразлучны уже пять лет. Благодаря Ярле Лейсан обрела личную независимость.

«Если нужно взять справку из поликлиники, я уже не зову с собой маму, а могу просто взять собаку и поехать. Жизнь стала другой, более активной. Я гуляю с Ярлой, больше общаюсь с другими людьми, появляются новые друзья», – делится она впечатлениями.

В первый год проживания питомца в семье произошел несчастный случай – девушка упала на рельсы в казанском метро. В тот злополучный день она после занятий по вокалу ехала на работу к маме, чтобы вместе добраться до дома.

«Упала по собственной глупости, улетела вниз с перрона на станции Кремлевская. Собака меня предупредила, остановилась. Но я же упрямая, пошла дальше…» – вспоминает Лейсан.

Падение можно считать относительно удачным, поскольку незрячая пассажирка не попала под поезд, который ушел незадолго до этого, и не получила удар током. Как ни странно, девушка вспоминает этот случай с улыбкой, без сожалений. Говорит, что пострадала «по собственной глупости», отвергнув помощь случайного прохожего.

«На мое счастье, Ярла осталась на перроне, я не утянула ее за собой. Успела выдернуть руку из поводка», – говорит она.

Вскоре подоспели на помощь другие пассажиры, сотрудники метрополитена и полицейские. Однако без травм не обошлось.

«Был перелом ноги, врачи собирали пятку по косточкам», – уточняет девушка.

«Нам так и не пошли навстречу, хотя по 181-му закону обязаны обеспечить доступ во все учреждения. Поэтому бывает грустно» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Нас не пускают в Большой концертный зал и театры»

Лейсан Гареева говорит, что в то лето у нее было много планов. Она вместе с Ярлой хотела участвовать в конкурсе, проводимом школой подготовки собак-проводников в Подмосковье, собиралась в Нижний Новгород на форум для незрячих, но все поездки пришлось отменить.

После того случая Лейсан перенесла операцию на ноге и восстановила здоровье. Но брать Ярлу с собой повсюду у хозяйки не получается – собаку пускают далеко не везде.

«Нас не пускают в Большой концертный зал, театры и другие культурные учреждения. До сих пор не можем добиться того, чтобы пускали. Мы убеждали, но нам так и не пошли навстречу, хотя по 181-му закону (ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», – прим. Т-и) обязаны обеспечить доступ во все учреждения. Поэтому бывает грустно», – говорит Лейсан.

Говоря о доступной среде в Казани, девушка не высказывает никаких претензий городским властям. Трудности для незрячей зачастую создают другие пассажиры в метро. Бывает, что они стоят на тактильной плитке, поясняет девушка.

«Транспорт нам не совсем доступен. Бывает, что подходит автобус, который нужен, но никто не говорит его номер. Собака тут, понятно, тоже не помощник», – продолжает она.

Иногда неприятные ситуации происходят внутри общественного транспорта.

«Заходишь в автобус, а тебе говорят: «Почему собака без намордника?» Меня это обижает, потому что собака – это часть меня», – утверждает Лейсан.

В таких случаях она начинает объяснять, что это не просто собака, а поводырь, который должен быть без намордника. Ведь у незрячего человека могут выпасть из кармана ключи или деньги либо просто упасть трость. Обычный пассажир это заметит, но не незрячий. А собака увидит и подаст потерю, поскольку этому обучена.

Однажды в автобусе Лейсан не стала ничего объяснять, а просто уронила трость и дала команду «Апорт!». Ярла подняла ее зубами и подала хозяйке.

«Заходишь в автобус, а тебе говорят: «Почему собака без намордника?» Меня это обижает, потому что собака – это часть меня» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«П ридется вставать в очередь на другую собаку »

Лейсан Гареева любит жизнь такой, какая она у нее есть. Говорит, что ее голову никогда не посещали мрачные мысли.

«Было бы страшно лишиться жизни. Знать, что тебе есть ради чего жить, и при этом все равно принять решение в пользу смерти – для меня это неприемлемо», – рассуждает она.

Любовь к жизни жительнице Татарстана привила ее мама. А еще Лейсан действительно есть ради кого жить.

«У меня есть родители, есть собака. Возможно, есть перспективы в жизни. Мне есть куда идти и к чему стремиться. Хотелось бы обзавестись собственной семьей, выйти замуж, родить детей», – продолжает Лейсан.

Девушка считает, что заводить серьезные отношения ей мешает отсутствие стабильного заработка и уверенности в завтрашнем дне.

«Моя проблема в том, что мне хочется работать, приносить пользу людям, а не получается», – говорит собеседница.

А еще Лейсан сожалеет, что срок службы у собак-поводырей не столь длинный, ведь работа у них тяжелая.

«Когда Ярле будет 12-13 лет, мне, к сожалению, придется вставать в очередь на другую собаку. В силу возраста Ярла уже не сможет выполнять свои функции. Я оставлю ее как обычного питомца жить у себя дома», – заключает девушка.