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Со всей России 500 медиков примут участие в конференции в честь юбилея РКБ Татарстана
В честь 70-летия Республиканской клинической больницы Татарстана в Казани пройдет российская научно-практическая конференция «Безопасность в медицине: технологии и решения». Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.
Завтра, 23 июня, в IT-парке имени Башира Рамеева расскажут о том, что в современных условиях безопасность как пациента, так и медика становится ключевым показателем.
В РКБ добавили, что на юбилейное событие зарегистрировались более 500 специалистов со всей России. Они будут следить за конференцией как офлайн, так и в онлайн-формате.
«Медицинские учреждения все чаще обращают внимание на инструменты и технологии по минимизации рисков неблагоприятных событий, а также уменьшению последствий их возникновения. На сегодня команда РКБ выстраивает свою систему оказания помощи населению исходя из принципов безопасности, оберегая врача и пациента от возможных ошибок», – отметили в больнице.
Главные врачи и руководители различных организаций расскажут о российском опыте обеспечения безопасности пациента и сотрудников здравоохранения, об ошибках руководителя и его команды на пути к цифровизации, а также поделятся опытом по управлению персоналом крупных учреждений.
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