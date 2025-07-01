Со-творчество на семи концертах: в Казани вновь стартует «Джаз в Кремле с Ольгой Скепнер»

Фото: ИП Борисова О. Л.

С 3 июля по 14 августа Казанский Кремль на площадке Присутственных мест примет XIX Всероссийский фестиваль импровизационной музыки «Джаз в Кремле с Ольгой Скепнер».

Для жителей и гостей города Казани фестиваль «Джаз в Кремле с Ольгой Скепнер» – долгожданное летнее событие со своей историей и уникальной, теплой, музыкально-творческой, гостеприимной атмосферой.

С самого своего основания фестиваль «Джаз в Кремле с Ольгой Скепнер» неизменно стоит на позиции просветительства и популяризации творчества отечественных музыкантов импровизационной музыкальной культуры, и XIX сезон – не исключение.

Фото: ИП Борисова О. Л.

«Смысл Музыки не всегда возможно определить словами. Это состояние! Надо прочувствовать, быть в СО-чувствии, в СО-творчестве с музыкантами, в СО-единении. Для подобного единения и существуют, наверное, open air фестивали: невероятно теплый и трогательный feed back от зрителей, как правило, мы всегда ощущаем на нашем проекте», – уверена автор и президент фестиваля Ольга Скепнер.

В этом году уникальная программа фестивального форума представит семь больших концертов исполнителей импровизационной культуры России в Кремле: Евгений Маргулис, Gayana, LRK Trio с Евгением Лебедевым, Фарид Аскеров, Егор Сесарев, Marimba Plus, Ruden Jazz Band, София Ацбеха Негга, Трио Алексея Подымкина, Эрик Холматов и группа QASCAD, Nikolay Moiseenko Project и другие.

«Это всегда подлинное искусство, зачастую тонкое, как-будто выписанное деликатно, в деталях, где порой всю форму определяет один лишь звук как единичная категория, где нет "многонотия", а многозначность смысловых оттенков "рассеивается" в красоте мелодии и гармонии!» – поделилась эмоциями президент фестиваля.

Фото: ИП Борисова О. Л.

Местом проведением фестиваля вновь станет двор Присутственных мест Казанского Кремля – центр притяжения самых творческих и незаурядных проектов. Именно на этой площадке сможет собраться наибольшее число поклонников джаза и насладиться очередным горячим сетом артистов, составленным джазовой дивой – Ольгой Скепнер.

«Уверена, что 19-й сезон фестиваля будет интересен не только старожилам, которые любят нас и знают, частным любителям всего того, что называют "высоким искусством импровизации", но и самому широкому кругу людей, интересующихся настоящим искусством, которое трогает душу», – рассказала Скепнер о грядущем фестивале.

На сегодняшний день фестиваль устойчиво удерживает свою позицию в пятерке крупнейших джазовых фестивалей России, а в 2024 году по результатам зрительского голосования интернет-журнала Enter стал «Лучшим тематическим фестивалем года».

Билеты на концерты фестиваля стоимостью от 1500 до 7000 рублей можно приобрести на официальном сайте фестиваля.

Дата проведения: 3 июля – 14 августа 2025 года; начало в 19.00.

Место проведения: г.Казань, Территория Кремля, 4.

Официальный сайт: https://jazzkazan.ru/.

Учредитель фестиваля: «Art of Jazz Company».

Президент фестиваля: Ольга Скепнер.

Реклама. ИП Борисова О. Л.