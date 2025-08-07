Со стоянок в РТ таможенники изъяли нелегальные иномарки, привезенные из Абхазии
Татарстанские таможенники конфисковали семь нелегальных автомобилей, которые нашли на стоянках в Казани и Зеленодольске.
Выяснилось, что машины ввезли из Абхазии по временному разрешению через Краснодарский край.
Через год владельцы не продлили документы и не вывезли авто.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Татарстанской таможни, среди автомобилей Nissan Skyline, Jaguar XJ, Honda Elysion, Toyota Noah, Honda, Toyota Alphard и Honda CR-V.
Авто отправили на штрафстоянку. По каждой машине будет принято судебное решение.