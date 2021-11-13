Со столетним юбилеем глава Минздрава РТ поздравил ветерана здравоохранения

Столетний юбилей сегодня отмечает ветеран здравоохранения Екатерина Калязина. С днем рождения ее поздравил министра здравоохранения РТ Марат Садыков.

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения РТ

После окончания Казанского государственного медицинского института в декабре 1943 года Екатерина Калязина была призвана в ряды Красной Армии. Она была врачом-ординатором 3-го Украинского фронта, служила в хирургических госпиталях. Победу встретила в Венгрии в звании старшего лейтенанта медицинской службы.

Фото: личный архив Екатерины Калязиной

Екатерина Калязина награждена орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейными медалями.

Фото: личный архив Екатерины Калязиной

После войны Екатерина Ивановна работала врачом-терапевтом в больнице села Усады, с 1954 года – врачом-терапевтом Казанского оптико-механического завода. За чуткое отношение к пациентам и добросовестное выполнение своих обязанностей, за многолетнюю работу и участие в ветеранском движении Екатерина Ивановна неоднократно получала благодарности.

Сегодня глава Минздрава РТ Марат Садыков вручил Екатерине Калязиной медаль «100 лет образования ТАССР».