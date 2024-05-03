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Со старта особого противопожарного режима в Татарстане за нарушения наказали 21 человека
Со старта особого противопожарного режима в Татарстане за сжигание сухой травы и мусора привлекли к ответственности 21 человека. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Кроме того, сотрудниками ведомства объявлены 62 предостережения и предотвращены 729 возгораний сухой травы и мусора. Проведены 1740 профилактических бесед.
Напомним, с 22 апреля по 12 мая в Татарстане действует особый противопожарный режим. В это время на всей территории республики запрещается разводить костры, сжигать бытовые отходы, сухую траву и мусор. Кроме того, запрещено готовить еду в мангалах, жаровнях и прочих несгораемых ёмкостях на территории населенных пунктов, садоводческих товариществ и детских лагерей, подверженных угрозе перехода лесных пожаров.
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