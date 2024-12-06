Со станции Тихорецкая в Китай отправлен первый ускоренный контейнерный поезд

Со станции Тихорецкая в Татарстане отправлен первый ускоренный контейнерный поезд с нефтяным коксом в Китай. Общий вес груза составил более 2 тыс. тонн. В составе поезда – 76 контейнеров, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Нефтяной кокс стал новым видом груза, перевозимым железнодорожным транспортом из Казани. С этой целью была разработана своя логистическая схема», – рассказал заместитель начальника Горьковской железной дороги по территориальному управлению Александр Черемнов.

Груз был доставлен автотранспортом из Нижнекамска. Он проследует по железной дороге до станции Владивосток, а затем будет отправлен в Китай морским транспортом.

Всего в январе – ноябре этого года на терминале станции Тихорецкая обработано 931 тыс. тонн грузов.