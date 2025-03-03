Со станции метро «Козья слобода» эвакуировали 300 человек из-за горевшего электрокабеля

Станцию метро «Козья слобода» закрыли сегодня в Казани из-за задымления.

Как стало известно «Татар-информу» от ГУ МЧС России по Татарстану, со станции эвакуировали 300 человек. К счастью, обошлось без пострадавших.

Выяснилось, что в тоннеле загорелся электрокабель.

«Возгорание ликвидировали, станция вновь открыта для пассажиров. Движение поездов восстановлено в полном объёме», – сообщили агентству в ГУ МЧС России по РТ.