Со станции метро «Козья слобода» эвакуировали 300 человек из-за горевшего электрокабеля
Станцию метро «Козья слобода» закрыли сегодня в Казани из-за задымления.
Как стало известно «Татар-информу» от ГУ МЧС России по Татарстану, со станции эвакуировали 300 человек. К счастью, обошлось без пострадавших.
Выяснилось, что в тоннеле загорелся электрокабель.
«Возгорание ликвидировали, станция вновь открыта для пассажиров. Движение поездов восстановлено в полном объёме», – сообщили агентству в ГУ МЧС России по РТ.