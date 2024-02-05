Со станций и перегонов ГЖД за три месяца вывезено около 2,8 млн кубометров снега

В ноябре – январе со станций и перегонов Горьковской железной дороги вывезено около 2,8 млн куб. метров снега. Это превышает показатель прошлого сезона на 18%. Снегоуборочная техника за этот период выполнила 8,3 тыс. рейсов, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Снегоочистительной техникой с ноября 2023 года по январь 2024 года было очищено почти 40 тыс. км пути, что превышает прошлогодний показатель на 8%. Максимальные объемы снега были вывезены с 19 по 26 января этого года», – говорится в сообщении.

Всего для уборки и вывоза снега было задействовано 109 единиц снегоуборочной и снегоочистительной техники. Усилен также контроль над очисткой пассажирских платформ, пешеходных мостов и тоннелей от снега и наледи.