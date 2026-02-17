news_header_top
Общество 17 февраля 2026 17:18

Со станций и перегонов ГЖД за сутки вывезено 27 тыс. тонн снега

Со станций и перегонов Горьковской железной дороги за последние сутки вывезено 27 тыс. тонн снега. Объем вывезенного снега сопоставим с погрузкой 13 железнодорожных составов. Очищено 46 тыс. км пути, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Максимальная высота снега в границах Горьковской железной дороги в этом году превышает многолетнюю климатическую норму. Так, в Татарстане, Чувашии и Марий Эл средняя высота снежного покрова составляет от 72 до 91 см, что превышает норму в 2,5 раза», – говорится в сообщении.

Всего с начала зимнего сезона со станций и перегонов Горьковской магистрали специализированной техникой вывезено 1,1 тыс. тонн снега, очищено 119 тыс. км пути. Общий объем вывезенного снега за этот период сопоставим с погрузкой более 500 железнодорожных составов.

Для уборки и вывоза снега задействовано 105 единиц специализированной техники. Специально подготовлено более тысячи площадок для выгрузки убранного с пути снега.

