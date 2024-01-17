Со снежной стихией в Челнах борется рекордное количество техники

В Набережных Челнах в круглосуточном режиме ведется борьба со снежной стихией. Управляющие компании расчищают дворы, МУП «Парк культуры и отдых» проводит уборку в общественных пространствах города, МУП «ПАД» чистит от снега дороги и тротуары.

«МУП „ПАД“ вывело 206 единиц техники, вышли 147 сотрудников МУП „Парк культуры и отдыха“ и задействовано 42 единицы техники предприятия, работают более 1 тыс. дворников. Мы справимся со всем со всеми этими погодными условиями», — заверил первый замруководителя исполкома Илья Зуев на оперативной пресс-конференции в Набережных Челнах.

«Я думаю, эти дни мы с вами достойно переживем. Сохранить жизнь и здоровье жителей, гостей города, участников дорожного движения — это основная наша задача», — добавил глава челнинского ГИБДД Радий Кадиков.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах из-за непогоды большегрузам запретили выезд в сторону Москвы и Уфы.