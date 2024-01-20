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Со снегом на федеральных трассах в Татарстане борются 270 единиц дорожной техники
На федеральных автодорогах к работе привлечено 270 единиц рабочей техники, сообщили в «Волго-Вятскуправтодоре».
Из них работают 126 комбинированных дорожных машин, 64 трактора со снегоуборочным оборудованием, 33 автогрейдера, 30 погрузчиков и 17 шнекороторных снегоочистителей.
Количество задействованной в работе техники регулируется в соответствии с интенсивностью осадков и дорожными условиями.
Водителей просят на участке от Казани до Челнов трассы М7 не занимать левую полосу и обеспечивать проезд снегоуборочной техники к проблемным участкам для обработки противогололедными материалами и очистки проезжей части.
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