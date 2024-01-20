Со снегом на федеральных трассах в Татарстане борются 270 единиц дорожной техники

На федеральных автодорогах к работе привлечено 270 единиц рабочей техники, сообщили в «Волго-Вятскуправтодоре».

Из них работают 126 комбинированных дорожных машин, 64 трактора со снегоуборочным оборудованием, 33 автогрейдера, 30 погрузчиков и 17 шнекороторных снегоочистителей.

Количество задействованной в работе техники регулируется в соответствии с интенсивностью осадков и дорожными условиями.

Водителей просят на участке от Казани до Челнов трассы М7 не занимать левую полосу и обеспечивать проезд снегоуборочной техники к проблемным участкам для обработки противогололедными материалами и очистки проезжей части.