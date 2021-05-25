Со школьной скамьи в миллионеры: Новые люди предлагают новый подход к образованию

Во время экспертной дискуссии, проведенной 24 мая 2021 года, партия «Новые люди» и Всероссийский центр изучения общественного мнения поделились результатами эксклюзивного исследования. ВЦИОМ изучил предпринимательскую активность среди молодежи. Опрос 1600 респондентов со всей России провели в конце марта — начале апреля 2021 года по заказу лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева.



В результате выяснилось, что 60% россиян хотят стать предпринимателями. Кроме этого, 62% родителей хотели бы, чтобы дети стали бизнесменами. Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ, указал на три главных причины, почему россияне хотят заниматься бизнесом. Это самостоятельность, высокий доход и самореализация.



«Можно выделить три фактора, которые мешают россиянам начать свое дело. Это государственная политика в отношении малого и среднего бизнеса, экономические проблемы и административные барьеры», — рассказал руководитель исследовательского центра. По его словам, 82% россиян уверены — школьное образование не готовит детей к реальной жизни.



Алексей Нечаев, руководитель партии «Новые люди», считает, что новый экономический курс России должен опираться на предпринимательскую энергию молодых людей. Предпринимательство должно стать одним из главных навыков человека в современном обществе. Поэтому партия «Новые люди» предлагают новый подход к образованию — основам бизнеса нужно учить в школе.



«Мы привыкли, что всегда есть заказчик образования. И этот заказчик — государство, которое решает, чему учить детей. Так быть не должно. Заказчик — это родители, школьники и студенты. И они говорят нам, что хотят учиться предпринимательству. При этом система на это не реагирует», — отметил лидер Новых людей.



Иван Моручков, заместитель декана факультета бизнеса «Капитаны» в РЭУ им. Г. В. Плеханова, поддерживает новый подход к образованию Алексея Нечаева.



«Лидер Новых людей основал фонд „Капитаны“. Уже несколько лет он успешно работает в 12 регионах России, включая Москву, в области обучения предпринимательству. Это и нужно масштабировать на всю страну. В каждом регионе России должны быть центры школьного предпринимательства», — подчеркнул Иван Моручков.



Ирек Галямов, директор Центра разработки бизнес-планов «Позитив Консалтинг», согласен с новым подходом к образованию от Новых людей. «Молодежь — это дрожжи бизнеса. Они смотрят на все свежим взглядом. Сейчас для развития экономики Республики Татарстан важно обучать школьников предпринимательству и финансовой грамотности. Это правильная инициатива партии «Новые люди», — отметил Ирек Галямов.



Исследование ВЦИОМ показало, что жители России хотят научиться вести бизнес. 82% родителей считают, что школьное образование не готовит к реальной жизни. Поэтому новый подход к образованию от Новых людей — реальное решение проблемы отсутствия финансовой грамотности российских школьников.