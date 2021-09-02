Со счетов жителя РТ списали деньги за 200 штрафов, которые он получил, катаясь по Москве

На жителя Нурлатского района было составлено более 200 исполнительных документов за его штрафы ПДД по месту его регистрации. Однако там он не проживал, так как всего штрафы были вынесены ему в Москве. Общая сумма штрафов нарушителя составила 314 тысяч рублей – он регулярно превышал скоростной режим и парковался где попало.

Так как сам он не оплатил долг, судебный пристав наложил арест на его счета в банке. В течение недели задолженность была списана в полном объеме.

Всего с начала года приставы взыскали более 261 млн рублей долгов по штрафам ГИБДД, как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Приставы напоминают, что неисполнение исполнительных документов влечет за собой списание денег должника с его счетов, арест и изъятие имущества, запрет на регистрацию и управление авто, ограничение в выезде из страны, а также административную ответственность.

УФССП России по РТ рекомендует заранее проверять свои долги и погашать их на официальном сайте ведомства, в личном кабинете на портале Госуслуг, а также в мобильном приложении ФССП России.