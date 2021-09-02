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Ру Тат
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2 сентября 2021  15:19
Павел Климчак

Со счетов жителя РТ списали деньги за 200 штрафов, которые он получил, катаясь по Москве

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На жителя Нурлатского района было составлено более 200 исполнительных документов за его штрафы ПДД по месту его регистрации. Однако там он не проживал, так как всего штрафы были вынесены ему в Москве. Общая сумма штрафов нарушителя составила 314 тысяч рублей – он регулярно превышал скоростной режим и парковался где попало.

Так как сам он не оплатил долг, судебный пристав наложил арест на его счета в банке. В течение недели задолженность была списана в полном объеме.

Всего с начала года приставы взыскали более 261 млн рублей долгов по штрафам ГИБДД, как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Приставы напоминают, что неисполнение исполнительных документов влечет за собой списание денег должника с его счетов, арест и изъятие имущества, запрет на регистрацию и управление авто, ограничение в выезде из страны, а также административную ответственность.

УФССП России по РТ рекомендует заранее проверять свои долги и погашать их на официальном сайте ведомства, в личном кабинете на портале Госуслуг, а также в мобильном приложении ФССП России.

#судебные приставы #штрафы #списали со счета
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