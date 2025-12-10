«Со мной все хорошо»: боец СВО из Пестречинского района подарил отцу машину

Боец специальной военной операции из Пестречинского района, вернувшийся в отпуск, сделал семье трогательный подарок. Перед отбытием он пообещал родным: «Не волнуйтесь, вернусь». Сдержав слово, молодой мужчина приехал домой и вручил отцу ключи от автомобиля, о котором тот давно мечтал.

Почти год Суюмбика Даминова из Иске-Юрта живет в постоянном ожидании новостей от своего сына, участника СВО. Решение Расима отправиться на службу стало для семьи неожиданностью.

«Я уезжаю, мама». Эти слова прозвучали для нее как гром среди ясного неба. Лишь после того, как все документы были оформлены, сын признался в своем намерении.

«Просил не обижаться. Сказал: “Не волнуйтесь. Я из Чечни вернулся и отсюда вернусь”», – вспоминает Суюмбика Шайхутдиновна.

Расим – средний сын в семье Суюмбики и Хайдара Даминовых. С детства был непоседливым, помогал родителям по хозяйству, занимался борьбой, выступал в сельском клубе. «Нашим детям не было покоя, они всегда были в деле», – улыбается мама.

На службу по контракту он ушел добровольно. За плечами – служба в армии и боевой опыт в Чечне. Когда началась специальная военная операция, сначала просто помогал военнослужащим, а в декабре прошлого года встал в их строй. Сейчас служит водителем. В дорогу родители дали ему свернутую молитву – Расим носит ее на шее как оберег.

С тех пор в доме стало больше тревоги.

«Почти не спим. Особенно тяжело, когда узнаем, что привозят погибших… Но держат дети, внуки, и муж рядом – мы с ним 45 лет вместе», – говорит Суюмбика Шайхутдиновна.

Семья Даминовых не остается без внимания. Расим – единственный житель их небольшой деревни, который служит в зоне СВО.

Старший брат Рамис помогает собирать передачи и несколько раз лично отвозил их, чтобы увидеть брата. Директор Дома культуры Гузель Сафина организовала сбор помощи от односельчан.

Поддержка приходит и от большой родни Суюмбики Шайхутдиновны – она родом из Читы, из семьи, где было семеро детей. Двоюродный брат Расима – волонтер Миннур Шамсутдинов – также помогал семье.

Этим летом Расим приехал домой в первый отпуск. Его появление стало полной неожиданностью – трогательное видео встречи собрало тысячи просмотров.

«Дочка просила меня нарядиться, а я все отказывалась. Они ничего не объясняли. Вышли во двор… и тут идет мой сын. Увидела его – и земля будто ушла из-под ног», – вспоминает мама.

Каждый день на связи он повторяет: «Мама, со мной все хорошо».

Сейчас Расим далеко, но продолжает помогать родителям. А на днях сообщил: в декабре рассчитывает приехать в очередной отпуск.

Материал подготовлен при участии Люции Сиразеевой.

Фото из личного архива бойца СВО.