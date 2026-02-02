«Со мной комфортно работать»: Бузова рассказала о сложностях дебютных съемок в кино

Фото: предоставлено пресс-службой кинотеатра «Киномакс-IMAX» / Марк Асфандияров

На премьере фильма «Равиоли Оли» в Казани Ольга Бузова откровенно поделилась с журналистами деталями своего первого опыта съемок в большом кино. Исполнительница главной роли рассказала, что сознательно заняла позицию «ученика» на площадке.

«Я пришла и сразу сказала: вот она – я! Работайте со мной, говорите мне, делайте замечания. В этом плане я умею подчиняться и слушаться. Я не смотрю свои дубли, не спорю с режиссером. Если нужен дубль для оператора или звукорежиссера – делаем дубль», – заявила Бузова.

Главной сложностью для привыкшей к динамичному графику артистки стало ожидание.

«Мой темп жизни очень быстрый, все расписано по минутам. А тут приходится сидеть в вагончике и ждать. Я нашла выход – в любой непонятной ситуации выключаю мозг и ложусь спать. Как только зовут в кадр – киноактриса Бузова вскакивает и через пять минут готова», – улыбаясь, отметила артистка.

По ее словам, во время съемок комедии произошел непредвиденный курьез.

«На съемках был казус: по сценарию в одной сцене грязь должна была лететь на шубу, но комок попал мне прямо в лицо и в линзы! Этот дубль мы взяли в фильм – переснимать было уже нереально», – вспомнила Ольга Бузова.

Несмотря на трудности, певица подчеркнула, что получила огромное удовольствие от процесса и мечтает, чтобы эта роль стала началом ее большой кинокарьеры.

Видео: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»