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Происшествия
16 апреля 2022  17:00
Полина Шевчук

Со льда Свияги в Татарстане спасли 35 рыбаков и щенка

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Со льда Свияги в Татарстане спасли 35 рыбаков и щенка

Днем поступило сообщение о том, что на реке Свияга в Зеленодольском районе у острова-града Свияжск на поверхности льда поднялась вода, поэтому рыбаки не могут вернуться на берег со льда, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

На место на судне на воздушной подушке прибыли спасатели и инспекторы ГИМС. С льдины были спасены 35 рыбаков. Всех нарушителей доставили на берег, где передали полицейским.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Последним спасенным оказался щенок, который прибился к рыбакам. Пса также перенесли на берег.

 

#спасли рыбака #МЧС РТ #рыбаки на льдине
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