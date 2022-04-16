Со льда Свияги в Татарстане спасли 35 рыбаков и щенка

Днем поступило сообщение о том, что на реке Свияга в Зеленодольском районе у острова-града Свияжск на поверхности льда поднялась вода, поэтому рыбаки не могут вернуться на берег со льда, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

На место на судне на воздушной подушке прибыли спасатели и инспекторы ГИМС. С льдины были спасены 35 рыбаков. Всех нарушителей доставили на берег, где передали полицейским.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Последним спасенным оказался щенок, который прибился к рыбакам. Пса также перенесли на берег.