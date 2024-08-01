Со дна реки Ик в Татарстане водолазы подняли автомобиль с погибшим водителем

На реке Ик недалеко от села Старая Александровка обнаружили автомобиль Hyundai, который съехал в воду с обрывистого берега. В салоне авто обнаружили тело 39-летнего мужчины. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

«На реке Ик около населенного пункта Старая Александровка Мензелинского района при обследовании территории в поисках пропавшего 39-летнего мужчины были обнаружены следы съехавшего в воду с обрывистого берега реки автомобиля», – говорится в сообщении.

Автомобиль с погибшим мужчиной внутри обнаружили в 25 метрах от берега в 350 метрах вниз по течению от предполагаемого места съезда.

Причина происшествия устанавливается.