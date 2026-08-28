Со дна Камы в Татарстане спасатели достали тело пожилого рыбака.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на номер 112 поступило сообщение о перевернутой резиновой лодке неподалеку от села Бетьки Тукаевского района РТ. При этом хозяин судна пропал, хотя еще час назад был на виду и рыбачил.

Водолазы ЗПСО №6 обследовали дно реки и в 120 метрах от берега на глубине 3 метров обнаружили тело мужчины, которое затем передали полиции.

«Спасательного жилета на погибшем не было», – отметили в МЧС.