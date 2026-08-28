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Происшествия 28 августа 2026 09:37

Со дна Камы в Татарстане спасатели достали тело пожилого рыбака

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Со дна Камы в Татарстане спасатели достали тело пожилого рыбака

Со дна Камы в Татарстане спасатели достали тело пожилого рыбака.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на номер 112 поступило сообщение о перевернутой резиновой лодке неподалеку от села Бетьки Тукаевского района РТ. При этом хозяин судна пропал, хотя еще час назад был на виду и рыбачил.

Водолазы ЗПСО №6 обследовали дно реки и в 120 метрах от берега на глубине 3 метров обнаружили тело мужчины, которое затем передали полиции.

«Спасательного жилета на погибшем не было», – отметили в МЧС.

#ГУ МЧС РТ #утонул на реке #река кама
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