Снятый на грант фильм о Пушкине в Казани, собрав аншлаг, вызвал скепсис краеведов

В кинотеатре «Мир» прошла премьера документального фильма «Не напрасно посетил эту сторону: история Пушкина в Казани». Его создала команда молодых кинодеятелей, победившая в марте прошлого года в конкурсе Минкульта республики на предоставление субсидий для создания фильмов. На полный цикл кинопроизводства создатели 45-минутной документалки получили 1 млн рублей.

По условиям конкурса, фильм о Пушкине в Казани должен был быть ориентирован на школьников, как образовательный материал, но первыми его увидели казанские краеведы, экскурсоводы и сотрудники музеев. Они же стали первыми критиками и цензорами.

Показ собрал аншлаг. Чтобы разместить всех желающих, администрации пришлось дополнять ряды кресел офисными стульями. При этом на единственный премьерный бесплатный сеанс в середине буднего дня пришли меньше десятка школьников. Показ не был закрытым – информация о нем была размещена на афише на сайте кинотеатра.

О пребывании Пушкина в Казани в 1833 году на протяжении всего фильма рассказывает молодой актер Татарского ТЮЗа Рамиль Вафин. Это, а также съемки повествования на фоне книг в отделе рукописей и старинных изданий библиотеки КФУ имени Лобачевского – едва ли не все плюсы. Яркая внешность Вафина приятна. А в сочетании с костюмом, условно стилизованным под эпоху XIX века, отдаленно намекает на самого Пушкина. Но все же зритель сразу же понимает, что это лишь рассказчик – с навыками профессиональной дикции.

Странным выглядит прием, когда периодически лицо актера в кадре оказывается наполовину затемненным, как если бы он играл Воланда. Вероятно, это намек на то, что в кадре Кот Баюн – персонаж славянских сказок с убаюкивающим голосом. Но в этом он не к месту вдруг признается лишь в самом конце. И вряд ли кто из зрителей вспомнит, потому что, скорее всего, даже и не подозревает, что Баюн в народном устном творчестве – это огромный кот-людоед. Впрочем, кто-то из зрителей показа под голос Рамиля Вафина действительно заснул – похрапывание уже с половины фильма доносилось со второго ряда.

Главные вопросы, заявленные создателями фильма, – что на самом деле привело Александра Сергеевича Пушкина в Казань и как эта поездка повлияла на его творчество и мировоззрение? Интрига эта проговаривается в самом начале, но так, по сути, и не получает своего глобального разрешения к финалу. При этом уже в начале зрителям сообщается, что Пушкин тяготился праздным и порой обязывающим образом жизни в столице, поэтому иногда уезжал подальше – просто отдохнуть. Ничего загадочного.

Кроме того, в фильме работу над историей Пугачевского бунта Пушкин практически завершил еще до поездки в Казань, так что сбор информации о мятежнике не был ведущей задачей. Последнее – факт, хорошо известный казанским экскурсоводам, филологам и учителям литературы. Фильм рассказывает о множестве нюансов, но далеко не все они имеют отношение к самому Пушкину или его творчеству, а скорее могли бы быть отдельными историями об иных персонах той же эпохи.

Повествование рассказчика сменяется фрагментами интервью с казанскими музейщиками и краеведами, записанными в интерьерах Музея Боратынского, а также графикой. Для ее создания, согласно анонсам, хотели использовать нейросети, чтобы оживлять гравюры и картины Казани Пушкинской эпохи. При этом в титры фильма закрались опечатки и даже ошибки – где-то не хватает гласной в середине имени исторического персонажа, где-то у эксперта в кадре неверно подписано отчество. Разнится ударение, с которым эксперт в кадре, а затем рассказчик произносят одну и ту же фамилию известной исторической персоны.

Не остались незамеченными краеведческим сообществом и фактические ошибки. Резюмировал их досадное наличие за всех присутствующих известный казанский архитектор и знаток истории города Сергей Саначин.

«Здание на Петербургской, которое показывали в фильме, построено через 8 лет после того, как Пугачев был в Казани. Это никакой не Горлов кабак. Горлов кабак был тогда, когда здесь был Пугачев. Второе: авторы путают, видимо, историю взятия Казани Иваном Грозным со взятием Казани Пугачевым. Пугачев две недели не осаждал город. Он пришел 12 июля, и через 3 дня его отсюда выгнали. Третий момент: Пугачев не нападал на Михельсона – Михельсон напал на Пугачева, Это принципиальный вообще-то вопрос, и как военный, и в целом», – подчеркнул Саначин, обозначив затем еще несколько оплошностей.

Как пояснил «Татар-информу» Саначин, он готов был сотрудничать с командой молодых кинодеятелей, но они не согласились принять его в работу в качестве сосценариста.

Консультировали съемочную группу специалисты Казанского университета, Русского национально-культурного объединения Республики Татарстан, КЦ Пушкина, филиалов Национального музея Татарстана, известный краевед Анатолий Елдашев и др. Автором фильма стал Андрей Живаго, позиционирующий себя в соцсетях не иначе как драматург. Продюсировали кинопродукт Тимур Нуртдинов и Александр Введенский – директор Республиканской детской школы-студии кинематографических искусств и медиа.

Фильм создавался к 225-летию Пушкина, которое праздновали в России в минувшем году. По отдельному Указу Раиса РТ множество мероприятий прошло и в республике. В Казани презентовали книгу о пребывании Пушкина в городе, открыли мемориальную доску на доме Фукса, где побывал писатель. В дни празднования юбилея Пушкина молодые кинематографисты получили одобрение на воплощение своей идеи фильма от Рустама Минниханова.

«Да, этот фильм может вызывать дискуссии. И здесь действительно интересно, что есть разные мнения. Эта съемочная группа – талантливые, амбициозные ребята. Мы собирались с ними в Центре Пушкина 3-4, если не 5 раз. Просмотр предыдущей версии был осуществлен в начале года, многие наши замечания были учтены, но осталось 3-4 неучтенных. Наверное, этот фильм даст толчок для дальнейшего изучения пребывания Пушкина в Казани», – сказала после премьеры председатель Русского национально-культурного объединения РТ Ирина Александровская.

Почему фильм, который снимали к юбилею Пушкина, в год самого юбилея так и не успели выпустить, осталось непонятным. Итоги конкурса на субсидии Минкульт РТ подвел еще весной прошлого года. Однако съемки, как сообщается на сайте ведомства, начались в августе. По словам продюсеров фильма Тимура Нуртдинова и Александра Введенского, которые менее 15 минут после премьеры уделили вопросам зрителей, предпродакшен и производство фильма заняли около 3 месяцев, еще 3-4 месяца – постпродакшен. Но, например, Радиф Кашапов, который также в минувшем году получил субсидию на создание фильма, презентовал свою работу «Сосна чабатасы» уже в октябре 2024 года.

К тому же премьера «Не напрасно посетил эту сторону: история Пушкина в Казани» не только совпала с выходом на ТВ сериала про Пушкина, но и состоялась в период проката в кинотеатрах (в том числе в «Мире») фильма «Пророк», посвященного личности писателя. О последнем, впрочем, продюсеры даже не знали и объяснили выбор даты премьеры исключительно «нюансами большой площадки». Между тем 10 февраля – дата смерти Александра Пушкина. К ней, если не к юбилейному году, можно было бы приурочить показ.

«В сети мы не планируем размещать фильм. И, насколько мы знаем, правообладатели тоже не планируют. По инициативе «Татаркино» планируется его показ по муниципальной сети кинотеатров в Татарстане (всего таких 47 – прим, Т-и). По поводу распространения по общеобразовательным школам, наверное, в каждом случае будет индивидуальная проработка», – туманно прокомментировал перспективу снятого продюсер Александр Введенский.

Как узнал «Татар-информ», скорее всего, школы республики получат доступ к просмотру фильма по индивидуальным ссылкам для учебных заведений.

Отзывы же первых школьников, в небольшом числе побывавших на премьере, прагматичны.

«Им лучше не размещать это в сети – наберут плохих отзывов, будет плохой рейтинг. Неинтересно и непонятно. С классом на такое лучше не идти», – честно сказал один из них, ученик 7-го класса.