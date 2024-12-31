Сняты ограничения на работу аэропорта в Казани

В казанском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«В аэропорту Казани с 09:30 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», – говорится в сообщении.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, отметили в ведомстве. В период действия ограничений два самолета, выполнявших рейсы в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме Бегишево.