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Происшествия 31 декабря 2024 09:45

Сняты ограничения на работу аэропорта в Казани

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В казанском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«В аэропорту Казани с 09:30 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», – говорится в сообщении.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, отметили в ведомстве. В период действия ограничений два самолета, выполнявших рейсы в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме Бегишево.

#аэропорт Казань
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