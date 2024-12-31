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Сняты ограничения на работу аэропорта в Казани
В казанском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
«В аэропорту Казани с 09:30 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», – говорится в сообщении.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, отметили в ведомстве. В период действия ограничений два самолета, выполнявших рейсы в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме Бегишево.
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