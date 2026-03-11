Снятое голевое проклятие Галимова и надежный Арефьев: как «Ак Барс» разгромил «Спартак»

«Ак Барс» разгромил «Спартак» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в столице Татарстана завершилась со счетом 4:1 в пользу казанцев. Подробности победы подопечных Анвара Гатиятулина - в материале «ТИ-Спорта».





Победа над «Спартаком» позволяет «Ак Барсу» еще побороться за второе место Восточной конференции

«Ак Барс» продолжает усиленную погоню за «Авангардом» в таблице Восточной конференции. Сейчас отрыв омичей от казанцев составляет всего лишь три очка. Календарь подопечных Анвара Гатиятулина позволяет допускать мысль, что «Ак Барс» еще может побороться за второе место на «Востоке».

Ближайшие соперники «барсов» - «Сочи» (две игры), «Динамо» Москва и «Северсталь». К тому же, «ястребы» в последних своих играх показали весьма блеклый хоккей, который закономерно не принес положительного результата. Последнее поражение коллектива Ги Буше от «Сибири» – наглядное подтверждение.

«Ак Барс» на заключительном этапе регулярного чемпионата выступает волнообразно. В адрес Анвара Гатиятулина в феврале - марте сваливается немало критики на фоне нестабильности команды. Но вчера победа над «Спартаком» казанцами была добыта очень уверенно. 4:1 - и по большому счету, шансов рассчитывать на успех у москвичей особо не было.

«Спартаку» вряд ли светит место на «Западе» выше восьмого по итогам регулярки

«Спартак» за неделю до конца регулярного чемпионата находится в сложном положении. Фактически команда играет без своего главного тренера Алексея Жамнова. Напомним, с конца января исполняющим обязанности главного тренера «красно-белых» является Александр Барков-старший. Да-да, тот самый отец знаменитого финского нападающего «Флориды».

Ранее специалист работал в молодежном «Спартаке» в МХЛ, брал с ним Кубок Харламова. Но сейчас у Баркова поистине непростой вызов в карьере - приходится руководить главной командой «красно-белых», пока Жамнов восстанавливается после операции. Насколько удачно получается - сказать сложно.

«Спартак» неплохо выглядит с командами уровня «Лады», «Барыса» и «Адмирала». Однако от грандов КХЛ москвичи получают по полной. Только за последний месяц «Спартак» пропустил шесть от минского «Динамо», четыре от «Авангарда» и четыре вчера от «Ак Барса».

Прямо сейчас «красно-белые» идут восьмыми в турнирной таблице Западной конференции, а это – могучий «Локомотив» Боба Хартли в первом раунде плей-офф.

Поэтому в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта» Александр Барков справедливо отметил, что его беспокоит то, насколько слабо в обороне выглядит команда с лидерами КХЛ. Ведь, по сути, «Спартак» в своей текущей форме не заберет и одного матча у ярославцев.

«Мы знали, что хозяева мощно начнут. Если бы мы не пропустили два гола в первом периоде, то неизвестно, как бы сложился матч. Настораживает, что мы много пропускаем, но здесь есть и мастерство игроков. Бросок игрока «Ак Барса» пришёлся в девятку, а нашего – в блин», - сказал Барков.

Результативность звена Семенова и первый гол Галимова за 15 матчей.

Анвар Гатиятулин в отличие от главного тренера «Спартака» был, разумеется, в более приподнятом настроении. Вот уже второй матч подряд «Ак Барс» побеждает что называется на классе. Вчера у казанцев работало большинство, ярко проявило себя звено с номинальными тремя центрами - Тодд - Семенов - Хмелевский. Последний, к слову, оформил в матче с «красно-белыми» дубль, записав уже на свой счет 39 очков за «Ак Барс» в нынешнем сезоне.

«Хороший матч, хватало активных отрезков с остротой. И ситуации, когда требовалось сыграть прагматично, тоже были. Очень многое получалось, хорошая командная победа», - резюмировал итоги встречи Анвар Гатиятулин.

Отдельного внимания по вчерашнему матчу, конечно, заслуживает нападающий Артем Галимов. Хоккеист забил за «Ак Барс» впервые за 15 игр. Последний раз форвард отличался голом еще в конце января, во время Дальневосточного турне против «Адмирала».

Галимов набрал вчера лишь 29-е очко в этом сезоне. Если сравнивать с прошлогодней статистикой, конечно, у нападающего произошел существенный регресс. Артем подтвердил тезис о том, что минувший сезон был лишь легкой вспышкой и не более, чем стечением обстоятельств. Галимов - лидер «Ак Барса», но непостоянный. Нападающему явно недостает стабильности. Впрочем, Анвар Гатиятулин регулярно хвалит хоккеиста, отмечая большой объем его черновой, незаметной работы на льду.

«Возможно, в мыслях у Артема было, раз в том сезоне результативность была высокая, то так и будет продолжаться. И начало сезона было немножко скомканным. Но мы много разговариваем с со всеми ребятами, и с Артёмом тоже, что не надо зацикливаться. Лучше сосредоточиться на командной работе, на общем результате. Артём слышит и своей игрой это показывает. Но если объединится Галимов прошлого сезона и Галимов этого, то как игрок он выйдет на другой уровень», - подчеркнул Гатиятулин.

Арефьев снова отыграл надежно в воротах

Нельзя не сказать о том, что в очередной раз очень уверенный матч за «Ак Барс» провел Максим Арефьев. Молодой голкипер сейчас подменяет Тимура Билялова в связи с его травмой нижней части тела.

Из 23 бросков по своим воротам Арефьев отразил 22 с процентом надежности более 95%. Габаритный вратарь настолько спокойно стоит в рамке, что неволей возникает вопрос - а не сделать ли ставку «Ак Барсу» на Арефьева в Кубке Гагарина?

Ведь тот же «плей-офф жизни» в 2024 году голкипер «Металлурга» Илья Набоков тоже провел не без сложившихся экстремальных обстоятельств, когда бэкапом у «Магнитки» был Никита Подскребалин.

На замене у «барсов» сейчас числится в воротах Александр Столпечннков. Второй вратарь «Ак Барса» шансов проявить себя пока не получал, но скорее всего в одной из игр против «Сочи» выйдет именно он.

Анвар Гатиятулин отметил, что тренерский штаб не форсирует восстановление Тимура Билялова. А, значит, у Арефьева еще есть время, чтобы набрать еще лучшую форму. К плей-офф номинальный второй вратарь «Ак Барса» подойдет определенно в хорошем тонусе!