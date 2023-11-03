Навигация на Волге закончится в конце ноября

В конце ноября на Волге закончится навигация. Об этом на пресс-конференции об обеспечении безопасности на водных объектах в период межсезонья и ледостава в «Татар-информе» рассказал заместитель руководителя ГУ МЧС России по РТ Юрий Венедиктов.

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«Начало снятия навигационной обстановки на реке Кама запланировано с 10 по 12 ноября. На Волге с 21 ноября», – сообщил он.

Венедиктов отметил, что данные предоставлены администрацией Волжского и Камского бассейнов внутренних водных путей.

«Напоминаю, что согласно требованиям правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Республике Татарстан, движение маломерных судов на судоходных водоемах разрешается с момента открытия навигации до ее закрытия, а на несудоходных – после спада паводковых вод до начала ледостава», – добавил он.