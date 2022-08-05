Шнуров опроверг поездку на Донбасс в военной форме

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг информацию о своей поездке на Донбасс. На странице актера Георгия Болонева в одной из соцсетей он прокомментировал это сообщение, заявив, что оно сопровождается его старой фотографией.

По словам Шнурова, кто-то с помощью фотошопа прикрепил его старый снимок к чужой фотографии и выдал за свежее подтверждение поездки музыканта на Донбасс. «Как школьник, ей богу», – добавил музыкант.

Пресс-служба группы «Ленинград» информацию о поездке также опровергла, заявив, что музыканты находятся на корпоративном мероприятии в Турции, передает Lenta.ru.

Напомним, СМИ распространили информацию о приезде Шнурова в ЛНР, сопроводив ее фотографией, на которой якобы изображены лидер «Ленинграда», Болонев и предприниматель Евгений Пригожин в военной форме.