«Докажем, что мы – многонациональная республика»: в Казани пройдет парад этнокостюмов

В рамках этно-fashion фестиваля «Стиль жизни — культурный код» состоится акция «Парад национальных костюмов»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Цель акции – в акценте на национальную эстетику»

В рамках этно-fashion фестиваля «Стиль жизни – культурный код» с 15 по 18 июля пройдет акция «Парад национальных костюмов», рассказали ее организаторы на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Цель акции – в акценте на национальную эстетику и популяризацию национальных костюмов. Нам важно, чтобы люди современного поколения обратились к своим корням и это стало трендом в одежде, отразилось в ней. Нас интересуют татарский, русский, марийский, чувашский костюмы, одним словом, любые костюмы народов России. Мы хотим вдохновить людей на создание “своего“ современного костюма с национальными элементами», – рассказала соорганизатор акции, участница проекта «Миллиард.Татар» Регина Яфарова.

Регина Яфарова: «Цель акции – в акценте на национальную эстетику и популяризацию национальных костюмов» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Она также добавила, что в указанный период – с 15 по 18 июля – жители и гости столицы Татарстана должны будут сфотографироваться в национальном костюме в современной интерпретации (по желанию) на площадках фестиваля «Стиль жизни – культурный код»: в Присутственных местах Казанского Кремля или на локациях фестиваля в Болгаре. Фотографию необходимо будет разместить в социальных сетях с хештегом #модныйпарадмт, отметив в записи аккаунт проекта-соорганизатора акции «Миллиард.Татар».

«Это уникальная акция, мы впервые проводим подобную конкурсную историю в рамках нашего этно-fashion фестиваля», – отметила директор ГБУ «Таткультресурсцентр» Алсу Мифтахова.

Основная часть фестиваля «Стиль жизни – культурный код» будет проходить на территории Болгара в местном музее-заповеднике, добавила Мифтахова. В этом году программа в большей степени посвящена возрождению эпоса в современном прочтении. Состоится показ спектаклей-эпосов – карельских, киргизских, якутских, болгарских и татарских.

Алсу Мифтахова: «Одновременно в Присутственных местах Казанского Кремля пройдет выставка изделий народных художественных промыслов» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Также с 21 по 23 июля в Болгаре пройдут показы этнических коллекций российских и зарубежных дизайнеров: приглашены около 40 авторов из ОАЭ, Катара, Узбекистана, Казахстана и других стран.

«Одновременно в Присутственных местах Казанского Кремля пройдет выставка изделий народных художественных промыслов. Программа будет наполнена различными событиями. А 19 июля в Кремле состоится народный показ мод. Специально для него мы взяли у театра Камала театральные костюмы, и каждый горожанин может заявиться и принять в нем участие. То есть мы не привлекаем моделей, мы хотим сделать показ совместно с вами. Вы можете примерить на себя какой-то костюм и поучаствовать в показе. Это относится и к участникам акции “Парад национальных костюмов”», – сообщила Алсу Мифтахова.

Итоги акции будут подведены и озвучены 19 июля. Как сообщила соорганизатор мероприятия Регина Яфарова, автор лучшего по мнению жюри образа получит в подарок от проекта «Миллиард.Татар» изделие из кожаной мозаики от бренда «Сахтиан» стоимостью до 20 тыс. рублей. Министерство культуры РТ вручит победителям трех различных номинаций национальные украшения.

Султан Салиев: «Я призываю горожан прийти и посмотреть на эту красоту, которую мы можем, но не должны потерять» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Такие проекты призывают повысить интерес к традиционной культуре»

«По моим наблюдениям, сейчас везде происходит подобное возрождение интереса к собственным корням, – высказался казанский дизайнер Султан Салиев. – Регулярно, к примеру, проходит ярмарка «Пэчэн базары», и я с удовольствием туда прихожу, чтобы понаблюдать за людьми, которые надели свой атрибут национального костюма. Это очень трогает и радует. И я с удовольствием приду 19 июля в Присутственные места Казанского Кремля вместе со своими детьми, чтобы вместе посмотреть на показ. И я призываю горожан прийти и посмотреть на эту красоту, которую мы можем, но не должны потерять».

Слова Султана Салиева поддержала дизайнер авторского ателье Buro Banu Элара Шайхи.

Элара Шайхи: «Эта акция делает акцент не просто на национальном костюме, а на стилизации» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы действительно много говорим о возрождении, и это замечательно. Завертелась эта модная буря, – заявила она. – Отмечу, что эта акция делает акцент не просто на национальном костюме, а на стилизации. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на то, как вы можете стилизовать классический, традиционный костюм. Если горожане и наши дорогие туристы поддержат эту акцию, мы увидим все многообразие тех национальностей, которые у нас есть. И мы еще раз докажем, что мы – многонациональная республика, которая дружит и объединяется внутри».

В свою очередь научный сотрудник отдела этнологических исследований Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Дина Гатина-Шафикова добавила, что Татарстан – полиэтнический регион и «необходимо показать, что мы живем и соседствуем и наши культуры глубоко переплетены».

«Не надо бояться, надо показать образ, который вы выбрали сами, будь то реконструкция костюма или современный образ. Мы призываем обычных людей, не специалистов, которым просто интересна традиционная культура, рассказать и показать себя. Помимо этого, такие проекты призывают повысить интерес. То есть сегодня я надел какой-то головной убор, который связан с этномотивами, а завтра я пошел в библиотеку и начал изучать тематическую литературу», – резюмировала Дина Гатина-Шафикова.