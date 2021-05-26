Снижение спроса и незнание мер господдержки: Абдулганиев назвал болевые точки бизнеса РТ

Основными проблемами, с которыми столкнулся татарстанский бизнес за последний год, стали снижение потребительского спроса и низкая осведомленность предпринимателей о мерах государственной поддержки. Такие данные в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову привел Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

«Основные вопросы, которые к нам поступают, связаны со снижением темпов роста экономики после пандемии. Это ключевой фактор, из которого вытекают все другие проблемы. Но это не локальное явление, замедление роста произошло во всем мире. И оно влечет за собой падения спроса на товары услуги», — пояснил бизнес-омбудсмен РТ.

Он добавил, что другим проблемным моментом для предпринимателей является донастройка федеральных нормативных документов. Зачастую они требуют доработок и корректировок для нормальной работы на практике.

«Кроме того, бизнесу требуется постоянная разъяснительная работа — как функционирует та или иная норма закона. Всплеск таких обращений пришелся на начало пандемии, когда предприниматели хотели узнать, какие меры господдержки им положены и что для этого нужно сделать», — отметил Абдулганиев.

По его словам, в посткоронавирусную эпоху малые и средние компании как никогда нуждаются в стабильности для дальнейшего развития.

«Поэтому сейчас первоочередной целью нашей работы с бизнесом является поддержание предсказуемости деловой среды на территории нашей республики», — заключил Фарид Абдулганиев.