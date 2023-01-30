«Это главная лакмусовая бумажка»: рождаемость превысила смертность в Казани на 26%

Число новорожденных в Казани снизилось в 2022 году на 8,8%, но столица Татарстана остается единственным миллионником в Поволжье с естественным приростом населения. Эти и другие демографические показатели обсудили сегодня на деловом понедельнике в мэрии города.

Римма Миннуллина: «По сравнению с городами-миллионниками ПФО Казань сохраняет высокую регистрацию рождаемости»

Фото: kzn.ru

«Первенцами в семье стали 43% новорожденных казанцев»

С основным докладом перед участниками совещания выступила начальник Управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Казани Римма Миннуллина. По ее словам, непростой 2022 год отразился в статистике рождаемости на территории города.

«За прошедший год зарегистрировано рождение 18 704 детей, что на 8,8% меньше 2021 года. Тем не менее по сравнению с городами-миллионниками ПФО Казань сохраняет высокую регистрацию рождаемости», – сообщила Миннуллина.

По ее словам, около 80% мам в Казани получили свидетельство о рождении непосредственно в роддоме, еще до выписки.

«Регистраций рождения мальчиков на 686 случаев больше, чем девочек. Первенцами в семье стали 8086 детей. Это 43% от общего количества новорожденных. Вторые дети составляют 35%, доля третьих и последующих детей – 22%», – сообщила спикер.

По ее словам, около 80% мам в Казани получили свидетельство о рождении непосредственно в роддоме, еще до выписки Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ключевым направлением работы ЗАГСа Миннуллина назвала цифровизацию учета данных. По ее словам, это позволит более эффективно фиксировать демографические данные, необходимые для дальнейшего развития столицы. Кроме того, «цифра» помогает сделать услуги органов ЗАГС более удобными для жителей.

Также руководитель ведомства отметила, что в прошлом году 279 казанских семей стали родителями двойняшек, 4 семьи – тройняшек.

«Популярными именами в 2022 году для мальчиков стали Амир, Карим и Марк. Для девочек наиболее популярными именами стали Амина, Ясмина, София», – сообщила она.

Среди необычных и редких имен новорожденных казанцев в прошлом году встречались: у мальчиков Айвенго, Акбарс, Гектор. У девочек – Настасья, Тамерлана, Фина.

В прошлом году 279 казанских семей стали родителями двойняшек, 4 семьи – тройняшек Фото: © «Татар-информ»

«Количество регистраций смерти снизилось на 25% по отношению к предыдущему году»

Кроме рождаемости важным аспектом демографической картины является смертность. В Казани она снизилась за год на 25%, продолжила доклад Миннуллина.

По ее словам, прошлый год стал периодом постепенного возвращения показателей смертности на допандемийные уровни.

«Количество регистраций смерти снизилось на 25% по отношению к предыдущему году и составило 13 912 человек. Из них 48% – мужчины и 52% – женщины. Важным демографическим фактором в столице Татарстана является превышение регистраций рождения над регистрациями смерти на уровне 26%», – пояснила Миннуллина.

Для сравнения она привела Москву и Санкт-Петербург, где в 2022 году соотношение рождений и смерти было отрицательным (минус 4% и минус 20% соответственно).

По соотношению «брак – развод» Казань сохраняет наилучшую динамику среди городов-миллионников Приволжского федерального округа Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«С 21 сентября ЗАГС Казани зарегистрировал 468 браков с мобилизованными»

Еще один ключевой показатель – регистрация браков. В Казани он вырос на 9,5%. Это свидетельствует о приоритетности семейных ценностей среди жителей, подчеркнула руководитель городского ЗАГС.

«В прошлом году в городе зарегистрировали брак 12,8 тыс. пар, что на 9,5% больше предыдущего года. Увеличение этого маркера говорит о том, что какие бы сложные события ни происходили, создание семьи остается одной из важнейших ценностей», – подчеркнула Миннуллина.

Дополнительным драйвером роста числа браков стала частичная мобилизация. С 21 сентября прошлого года на сборном пункте в «Kaзань Экспо» и на полигоне Танкового училища ежедневно проводились консультации по вопросам регистрации браков и установления отцовства в сокращенном порядке.

«За весь период нами были зарегистрированы 468 браков с участием мобилизованных граждан. И 38 мобилизованным была оказана услуга по установлению отцовства», – поделилась данными докладчица.

На фоне роста числа браков уровень разводов в городе почти не изменился и составил 5,2 тыс. случаев.

«Показатель зарегистрированных расторжений браков сохранился практически на уровне 2021 года и составил 5285 случаев, снижение составило 1%. По решению суда зарегистрированы 74% разводов, остальные 26% – по совместному заявлению супругов», – отметила Римма Миннуллина.

Она добавила, что по соотношению «брак – развод» Казань сохраняет наилучшую динамику среди городов-миллионников Приволжского федерального округа.

«По итогам 2022 года доля расторгнутых браков по отношению к заключенным бракам в Уфе составила 56%, в Самаре – 59%, в Перми – 58%, в Нижнем Новгороде – 54%», – заключила Миннуллина.

Ильсур Метшин: «Число родившихся в Казани немного изменилось в сравнению с прошлым годом, но оно по-прежнему существенно выше, чем в городах-миллионниках ПФО» Фото: kzn.ru

«Мы единственные среди миллионников в ПФО сохраняем естественный прирост населения»

Данные Управления ЗАГС подытожил мэр Казани Ильсур Метшин. Он подчеркнул: рождаемость в Казани почти на треть выше, чем в других городах-миллионниках Приволжского федерального округа.

Градоначальник отметил, что в последние годы идет активная цифровизация работы органов ЗАГС. Она требует кропотливой работы по оцифровке большого объема данных.

«Но в конечном итоге это приводит к облегчению процессов взаимодействия. Прежде всего, с гражданами, с жителями Казани, а также с многочисленными органами управления», – сказал Метшин.

По его словам, точные демографические данные являются основой для социальных программ и инфраструктурных изменений. Новые районы, детские сады, школы и социальные учреждения проектируются на основе текущих демографических показателей и прогнозов.

«Число родившихся в Казани немного изменилось в сравнении с прошлым годом, но оно по-прежнему существенно выше, чем в городах-миллионниках ПФО. Разница практически на треть. Это главная лакмусовая бумажка самочувствия наших горожан, наших жителей. Это говорит о том, что они верят в завтрашний день», – подчеркнул Метшин.

Градоначальник отметил позитивный тренд после двух пандемийных лет, который связан со снижением уровня смертности среди казанцев.

«И главное, что мы единственные среди миллионников в ПФО сохраняем естественный прирост населения», – резюмировал мэр Казани.

