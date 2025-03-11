Снижение рождаемости и модернизация больниц: о чем говорили на коллегии горздрава Казани

На заседании медицинского совета Управления здравоохранения Казани подвели итоги 2024 года. Подробнее о том, как медики оценивали снижение рождаемости в городе, среднюю продолжительность жизни татарстанцев, поддержку участников СВО, а также обсуждали планы на 2025 год, – в материале «Татар-информа».





Итоговая коллегия открылась традиционной выставкой медицинских достижений города

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рождаемость в Казани снизилась на 3 процента, а по продолжительности жизни Татарстан первый в ПФО

Итоговая коллегия открылась традиционной выставкой медицинских достижений города, где были представлены разработки и методики, направленные на упрощение работы врачей. Гостям мероприятия показали систему телереабилитации для маломобильных пациентов, а также тренажеры для сердечно-легочной реанимации. После этого стартовало заседание коллегии.

Открывавший его заместитель министра здравоохранения РТ – начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Филатов отметил, что приоритетной целью всей системы здравоохранения является увеличение продолжительности жизни горожан. Перед медиками стоят задачи по снижению смертности и увеличению рождаемости.

Владимир Филатов: «Приоритетной целью всей системы здравоохранения является увеличение продолжительности жизни горожан. Перед медиками стоят задачи по снижению смертности и увеличению рождаемости» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По данным горздрава, в прошлом году в столице Татарстана появились на свет 13 227 малышей, что на 413 меньше, чем в 2023 году.

«С 2015-го наблюдается снижение рождаемости в городе на 41%. При этом показатель рождаемости в Казани за последние пять лет выше, чем в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других городах ПФО», – сообщил Филатов.

При этом, отметили на заседании, за прошлый год показатель младенческой смертности в Татарстане снизился на 9,5% по сравнению с предыдущим годом.

Фактическая продолжительность жизни в Татарстане за первые 11 месяцев 2024 года достигла отметки в 74,59 года (целевым показателем было 75,55 года). По этому показателю республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе и 16-е место в общероссийском списке.

Стоит отметить, что, согласно целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», к 2030 году в России ожидают увеличение продолжительности жизни до 78 лет.

В феврале 2024 года начал функционировать Перинатальный центр на базе Казанской клинической больницы №7 Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Три блока мер для увеличения рождаемости в Татарстане

Для улучшения демографической ситуации и стимуляции рождаемости в Татарстане реализуются мероприятия из трех тематических блоков. О них также зашел разговор на сегодняшнем итоговом заседании.

Первый блок касается поддержки репродуктивного здоровья населения. Сейчас доля бесплодных браков в Татарстане составляет около 20%, причем отмечается рост случаев мужского бесплодия. В 2024 году в ряде крупных городов и 20 районах Татарстана была проведена первая в своем роде диспансеризация репродуктивного здоровья граждан в возрасте от 18 до 49 лет. В Казани этот вид диспансеризации выполнен на 113%.

Второй блок – поддержка женщин в состоянии репродуктивного выбора. С этой целью 9 января прошлого года на базе клиники Казанского медуниверситета открылся Республиканский центр поддержки при кризисной беременности. В течение года первый этап предабортного консультирования в женских консультациях прошли 624 беременные женщины, из которых 287 решили сохранить ребенка. Второй этап консультации в центре прошли 337 женщин, и 95 из них приняли решение не прерывать беременность.

Третий блок – создание современной инфраструктуры для оказания помощи беременным и роженицам. В феврале 2024 года начал функционировать Перинатальный центр на базе Казанской клинической больницы №7. Здесь применяются самые передовые технологии и дорогостоящие медицинские аппараты. За время работы центра на свет появились 9 327 малышей, включая единственную в республике тройню.

За 2024 год во внеочередном порядке медицинская помощь по профилю «медицинская реабилитация» была оказана 152 участникам СВО и 150 членам их семей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Продолжается работа по медицинской реабилитации участников СВО

Медики Татарстана продолжают оказывать поддержку ветеранам и участникам СВО, а также их семьям. Так, за время проведения спецоперации сотрудниками медучреждений Казани и их семьями собрано больше 5 миллионов рублей на нужды бойцов.

На сегодняшний день в зоне СВО находятся 23 представителя медучреждений Казани – семеро врачей, четверо сотрудников среднего медперсонала, один сотрудник младшего медперсонала, десять фельдшеров и один водитель.

«С учетом современной ситуации особое внимание уделяется мерам социальной поддержки участников СВО и членов их семей, в том числе в сфере здравоохранения. Помощь госпиталю Министерства обороны, в том числе в реабилитации спасенных пациентов, оказывается на базе трех крупных клиник в Казани: Республиканской клинической больницы, ГКБ №7 и Госпиталя для ветеранов войн» – рассказал Владимир Филатов.

За 2024 год во внеочередном порядке медицинская помощь по профилю «медицинская реабилитация» была оказана 152 участникам СВО и 150 членам их семей, в том числе 49 детям.

Начальник горздрава рассказал, что в прошлом году в Казани открылись 16 кабинетов медико-психологического консультирования и 12 психотерапевтических кабинетов для участников спецоперации и членов их семей.

Центром ответственности по оказанию медицинской помощи участникам СВО и членам их семей в РТ является Госпиталь для ветеранов войн Казани, где работает телефонная горячая линия. Звонки на нее принимаются круглосуточно.

Марсель Миннуллин рассказал о приоритетных направлениях развития системы здравоохранения столицы РТ на предстоящий год Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Здравоохранение Татарстана: планы и цели на 2025 год

Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин подробно рассказал о приоритетных направлениях развития системы здравоохранения столицы РТ на предстоящий год. В числе ключевых задач он назвал строительство поликлиник и врачебных амбулаторий, а также модернизацию городских больниц.

«Основной вклад в отрасль здравоохранения республики вносит Казань как самый большой по численности город Татарстана. В Казани уже есть хорошо развитая сеть городских и клинических больниц, здесь хорошо развита сеть первичного звена с большим количеством прикрепленного населения. И все это продолжает развиваться», – указал министр.

Он отметил, что в 2024 году на оснащение медицинских учреждений Казани новым оборудованием было направлено более миллиарда рублей. Бюджет Республики Татарстан выделил на эти цели 635 млн рублей, федеральный бюджет – 405 млн. Дополнительно 31,3 млн рублей поступили из средств нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС. За счет этих денег было закуплено 349 единиц медицинского оборудования.

«В планах на 2025 год видоизменить Казанский родильный дом №4. Также запланировано строительство первой детской городской больницы – это актуальнейший вопрос. Я думаю, что в ближайшее время эти вопросы будут решаться – конечно, при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова», – добавил Миннуллин.