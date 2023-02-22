Фарид Мухаметшин: «Путин подчеркнул, что своими санкциями Запад ничего не добьется»

Фарид Мухаметшин прокомментировал послание Президента России Федеральному Собранию

Фото: gossov.tatarstan.ru

«Послание Президента России получилось содержательным, созидательным, оптимистичным»

Прежде чем перейти к обсуждению повестки, Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин прокомментировал послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. По его мнению, глава государства изложил четкую программу для обеспечения безопасного, независимого и достойного будущего России.

«Послание Президента России Владимира Путина получилось содержательным, созидательным, оптимистичным и очень проработанным с точки зрения финансового обеспечения поставленных задач. В частности, Президент начал с того, что выступает с посланием в сложное, рубежное для нашей страны время. Напомнил, что Россия не воюет с народом Украины. Народ Украины сам стал заложником киевского режима и его западных хозяев», – сказал Мухаметшин.

Путин также подчеркнул, что своими санкциями Запад нигде ничего не добился и не добьется. Цель этих санкций – заставить страдать российский народ, дестабилизировать страну изнутри, отметил руководитель парламента.

Важным заявлением, по его мнению, стало решение о создании специального фонда для адресной помощи ветеранам спецоперации и семьям погибших бойцов. «За каждым ветераном и семьей погибшего будет закреплен персональный социальный работник, координатор. Уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах России. Наш долг – поддержать этих людей, на их нужды нужно откликаться сразу», – заметил Председатель Госсовета.

Среди основных решений российского лидера Мухаметшин назвал дополнительную индексацию с 1 января 2024 года МРОТ на 18,5% – до 19 242 рублей, а также возврат к традиционной базовой системе обучения в вузах.

Эдуард Шарафиев подчеркнул, что бойцам сейчас нелегко, поскольку против России воюет весь коллективный Запад Фото: gossov.tatarstan.ru

«Поддержка бойцов – это системная работа, которая качественно выстроена в республике»

После выступления Фарида Мухаметшина слово взял депутат Эдуард Шарафиев, который около четырех месяцев проходил службу в зоне спецоперации в качестве добровольца. «Хочу выразить слова благодарности всем, кто меня поддерживал. Поддержка бойцов, как мобилизованных, так и добровольцев, – это большая системная работа, которая качественно выстроена в нашей республике. Я передаю привет и слова благодарности от бойцов, от наших земляков, которые сейчас находятся на передовой, всем жителям Татарстана», – сказал парламентарий.

Шарафиев подчеркнул, что бойцам сейчас нелегко, поскольку против России воюет весь коллективный Запад «со всеми своими современными технологиями и вооружением». «Но у наших бойцов есть дух, есть воля к победе. И, как показывает многовековая история, сколько бы раз ни поднимался коллективный Запад против нашей страны, он раз за разом получал по зубам. Так будет и в этот раз. Все, кто сейчас на передовой, все, кто работает в тылу, волонтеры, меценаты, – все мы работаем для того, чтобы приблизить нашу общую победу. Наше дело правое – победа будет за нами», – заявил он.

Депутат назвал бойцов, которые находятся на передовой в зоне спецоперации, настоящими героями. И завершил свое выступление девизом бригады, в состав которой входил: «Мы – Россия, Путин – сила».

Муслима Латыпова организовала более 30 тонн гуманитарного сбора для мобилизованных Фото: gossov.tatarstan.ru

Кроме того, Шарафиев вручил благодарственные письма Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов депутатам Муслиме Латыповой, которая организовала более 30 тонн гуманитарного сбора для мобилизованных, а также Елене Кузьмичевой за помощь Лисичанску.

Елена Кузьмичева получила благодарственное письмо за помощь Лисичанску Фото: gossov.tatarstan.ru

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин добавил, что добровольное участие в спецоперации депутата – хороший героический пример.

«В целом уровень преступности, как и прежде, ниже, чем в среднем по России»

Обычно в начале года на заседании Госсовета министр внутренних дел по Татарстану Артем Хохорин отчитывается о деятельности полиции. Но в этот раз, как пояснил Фарид Мухаметшин, у него было совещание по ВКС с МВД России. Поэтому доклад представил заместитель министра внутренних дел по РТ – начальник полиции Алексей Соколов.

Он рассказал, что правоохранительными органами Татарстана в 2022 году раскрыто более 25 тыс. преступлений. Татарстан остается в числе наиболее благополучных регионов, подчеркнул докладчик.

Алексей Соколов отметил, что год прошел без серьезных проявлений экстремизма и терроризма, что является «прямым результатом работы на упреждение» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Массив регистрируемых преступлений остается стабильным. Сократилось количество тяжких и особо тяжких видов, в том числе умышленных убийств, изнасилований, разбоев, грабежей и краж. Ряд из них имеет наименьшее значение за последние как минимум 15 лет. В целом уровень преступности, как и прежде, ниже, чем в среднем по России», – заявил Соколов.

Начальник полиции отметил, что год прошел без серьезных проявлений экстремизма и терроризма, что является «прямым результатом работы на упреждение». Всего в Татарстане за 2022 год выявлено 26 преступлений террористического характера и 22 экстремистской направленности. Пресечены два канала нелегальной миграции, которыми воспользовались более 2,8 тыс. иностранных граждан, из них 17 – сторонники международных террористических организаций.

«Обеспечен контроль за обстановкой в пунктах временного размещения беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожья и Херсона. Среди них установлены два приверженца экстремистской организации "Правый сектор", которые после принятия в их отношении административных мер покинули территорию России», – отметил замминистра внутренних дел.

Кроме того, по словам Соколова, пресечена попытка выезда двух жителей Казани и Набережных Челнов для участия в незаконных вооруженных формированиях «Иностранный легион» и «Правый сектор».

«К административной и уголовной ответственности привлечен ряд лиц за распространение недостоверных сведений о проведении специальной военной операции и дискредитации армии», – сообщил он.

Сария Сабурская: «Сложный геополитический конфликт, достигший пика эскалации в отчетном году, привнес многочисленные изменения в нашу размеренную жизнь» Фото: gossov.tatarstan.ru

«В результате принятых мер к родным и близким вернулись около 200 многодетных отцов»

На этой сессии депутаты заслушали сразу несколько отчетов. Следующим докладчиком стала Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская. «Сложный геополитический конфликт, достигший пика эскалации в отчетном году, привнес многочисленные изменения в нашу размеренную жизнь и налаженную деятельность, включил нас в новые практики правозащитной деятельности. Естественным образом это повлияло и на рост числа обращений, поступивших в наш адрес», – заявила омбудсмен.

Всего в прошлом году Уполномоченному по правам человека поступило 6,7 тыс. письменных и устных обращений граждан, что на 551 больше, чем в 2021 году. Из них 1,5 тыс. обращений – это сообщения ГЛОНАСС +112 о нарушении прав человека. Еще 6,1 тыс. сообщения приняты из системы «Народный контроль».

Кроме того, в адрес омбудсмена поступило более 4 тыс. обращений и сообщений от мобилизованных и членов их семей. «С самого начала Аппарат Уполномоченного <…> с органами публичной власти и общественными организациями направил максимальные усилия для защиты прав мобилизованных, военнослужащих в целом и их семей», – подчеркнула Сабурская.

По ее словам, вместе с вице-премьером Татарстана Лейлой Фазлеевой проведена работа по предоставлению отсрочки от военной службы в Вооруженных Силах РФ по мобилизации многодетным отцам, имеющим трех детей в возрасте до 16 лет. «В результате принятых мер к родным и близким вернулись около 200 многодетных отцов. В оперативном порядке отрабатывались вопросы, затрагивающие проблемы с выплатами мобилизованным гражданам денежного довольствия в требуемом объеме», – отметила омбудсмен.

Она добавила, что более 4,3 тыс. граждан смогли получить юридическую помощь в пунктах размещения мобилизованных. «Сейчас поступают вопросы, связанные с техническими ошибками, когда мобилизованные не смогли своевременно получить заработную плату. Сегодня мы еще занимаемся вопросами без вести пропавших, также много обращений в этой части поступает», – сообщила Сабурская.

Ленар Сафин заметил, что Казанский университет полностью не переходил на болонскую систему, а лишь использовал ее элементы Фото: gossov.tatarstan.ru

«Возьмем те лучшие наработки, которые были в Советском Союзе»

Доклад о программе развития Казанского федерального университета по проекту «Приоритет-2030» представил ректор КФУ Ленар Сафин. Он рассказал, что совокупный финансовый потенциал вуза в прошлом году увеличился более чем на 1,2 млрд рублей и превысил 15 млрд рублей. Доля внебюджетных доходов увеличилась с 62% до 66%.

«Учитывая те задачи, которые стоят сегодня перед страной, мы взяли на себя дополнительные обязательства, в первую очередь это развитие направлений по созданию отечественных технологий и новых продуктов», – отметил Сафин.

Депутат Айрат Зарипов поинтересовался, как будет организован переход от болонской системы в Казанском университете. Он напомнил, что в послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин заявил о необходимости серьезных изменений в системе высшего образования.

«Вчера в послании действительно прозвучало, что нам нужно взять все лучшее от советской системы образования, наверное, что-то наработанное за эти годы от болонской системы и создать нечто лучшее в мире. Мы, несомненно, именно по этому пути и будем двигаться. Мы четко понимаем, по каким направлениям нужно от двухступенчатой системы бакалавриата и магистратуры перейти к специалитету. Безусловно, возьмем те лучшие наработки, которые были в Советском Союзе, от нашей классической школы. А там, где система бакалавриата и магистратуры себя оправдала, наверное, будем ее сохранять», – ответил ректор КФУ.

При этом Сафин заметил, что Казанский университет полностью не переходил на болонскую систему, а лишь использовал ее элементы. «Мы сейчас будем делать оценку, по всем институтам пересмотрим наши подходы. Но это будет поэтапный процесс», – заключил он.