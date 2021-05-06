Снижение налогов и увеличение доли в закупках: какую поддержку ждут предприниматели РТ

Нулевая ставка для МСП в течение первого года

Первый блок предложений коснулся налогового стимулирования. Сначала была выдвинута инициатива введения нулевой ставки для МСП в первый год работы.

Для самозанятых предложено создать программу налогового кешбэка, что позволит в первый год работы снизить и для них налоговые выплаты, сведя их практически к нулю.

А для тех, кто занимается экспортом, участники сессии предложили отмену репатриации валютной выручки.

Среди иных инициатив бизнесмены предложили сделать более прозрачным расчет стоимости патента на грузоперевозки, а также увеличить перечень расходов, которые учитываются при упрощенной системе налогообложения.

Последним предложением в этой связи стало сокращение размеров соцвыплат за наемных работников.

Увеличение доли МСП в закупках

Следующий блок вопросов коснулся доступных финансов для предпринимателей и расширения каналов сбыта. Здесь предложено увеличить квоту субъектов МСП в закупках с 15 до 30%.

Кроме того, самозанятых не устроил федеральный закон, по которому они не могут без ограничений реализовывать маркированную и акцизную продукцию.

Для экспортно ориентированных бизнесменов предложено субсидировать логистику и размещение товаров за рубежом, а также ввести кешбэк при экспортном контракте от 6 млн рублей.

Отдельное внимание уделили промпаркам. Один из предпринимателей выступил с инициативой возобновить федеральную программу поддержки по всей стране, а не только для депрессивных регионов, как сейчас.

«Татарстан, как и другие регионы, которые стали локомотивами развития промпарков, тоже должен участвовать в этой программе. Ведь промпарки – это точки роста и занятости на селе», – заявил замдиректора Департамента развития и поддержки предпринимательства и конкуренции Минэкономики РТ Эмиль Хисматов.

Последним предложением в этой связи стало продление сроков кредитов для предпринимателей с 3 до 5 лет.

Цифровизация системы контроля за предпринимателями

Завершающей темой стали идеи по модернизации системы контроля за предпринимательской деятельностью. Сперва участники встречи напомнили о необходимости создать чек-листы для проверок субъектов МСП.

Другой блок вопросов коснулся цифровизации всей сферы контроля за предпринимателями, чтобы они могли быстрее реагировать на выявленные нарушения и оперативнее получать данные. Кроме того, Айрат Фаррахов предложил запретить внеплановые проверки.

«Цифровизация нужна для того, чтобы создать единую базу, на которой будет вся информация, чтобы межведомственное взаимодействие было более четким и быстрым», – заключил депутат.