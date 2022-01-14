Снижение бедности и повышение рождаемости: перед Минтрудом РТ поставлены задачи на год

Снижение бедности, повышение рождаемости и контроль над своевременностью выплаты заработной платы — таковы три главные задачи, стоящие перед Минтрудом РТ в 2022 году. Об этом сообщил сегодня первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин на итоговой коллегии ведомства.

«По итогам года среднемесячная начисленная зарплата, по оценкам, составит 44,3 тыс. рублей по Татарстану. По размеру зарплаты в ПФО мы находимся в числе лидеров», — сообщил он в своем докладе.

При этом первый вице-премьер отметил, что в республике продолжается реализация республиканских программ, направленных на повышение качества жизни населения. Одной из ключевых целей развития, обозначенных Президентом РФ Владимиром Путиным до 2030 года, является сохранение населения, здоровья и благополучия людей. Целевым показателем является снижение уровня бедности к 2030 году в два раза по сравнению с показателем 2017 года.

«По итогам 2020 года мы по данному показателю находимся на четвертом месте в России. В 2021 году нам удалось сократить численность бедных на 28,7 тыс. человек. Эффективным инструментом снижения бедности остается социальный контракт. В 2021 году заключено 8,4 тыс. социальных контрактов. 83% договоров были направлены на активную занятость граждан», — отметил спикер.

Согласно данным Нигматуллина, еще одна задача, которая стоит в 2022 году перед республикой, — достижение показателя уровня бедности на уровне менее 6%.

«Повышение уровня рождаемости — один из ключевых показателей, — добавил он. — Для Татарстана, согласно плану для достижения национальных целей развития России, до 2030 численность населения установлена на уровне 3,8 млн человек. Задача, которая стоит перед нами, — продолжить работу по реализации комплексных мер, направленных на сохранение численности населения, повышение рождаемости и снижение смертности».

Также актуальным для республики остается вопрос своевременности выплаты заработной платы. Согласно данным статистики, задолженность по зарплате составляет 47,6 млн рублей и относится в большей части к одному предприятию. Как показывают проверки, проводимые прокуратурой и Следственным комитетом, «еще есть над чем потрудиться», считает спикер Кабмина РТ.

По его данным, реальная задолженность существенно выше. При этом основная масса предприятий-должников являются банкротами. Спикер рекомендовал в 2022 году усилить работу балансовых комиссий в части заблаговременного выявления негативных ситуаций на предприятиях и принятия предупреждающих мер. Также необходимо продолжить работу в части соблюдения безопасных условий труда на производствах.