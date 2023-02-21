«Снимите это немедленно»: В Казани инспекторы ДПС провели рейд среди любителей тонировки

Сегодня в Казани инспекторы ДПС провели профилактический рейд для выявления водителей, нарушающих нормативы по тонировке стекол. По словам врио заместителя начальника отдела ДПС и ВПО УГИБДД МВД по Республике Татарстан Ленара Садыкова, чрезмерно тонированные стекла авто могут увеличить время реакции водителя и привести к ДТП, особенно в темное время суток.

«Сегодня мы провели ежедневное мероприятие по профилактике нарушений, связанных с управлением транспортными средствами с затемненными передними стеклами. По техническому регламенту таможенного союза о безопасности колесно-транспортных средств светопропускание ветрового, передних и боковых стекол автомобиля должно составлять не менее 70%», – рассказал Ленар Садыков.

По его словам, если в автомобиле не соблюден норматив разрешенной тонировки стекол, то на такой машине ездить запрещено, а нарушителей ждет штраф.

«За нарушение требований к светопропусканию автостекол предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. Кроме того, сотрудник ДПС предупреждает водителя о недопустимости подобных нарушений. При повторном нарушении водителю грозит уже больший штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей, обязательные работы или арест на 15 суток», – дополнил он.

В этом году за нарушение условий тонировки уже привлекли около 3,5 тысяч водителей, 18 водителей допустили повторные нарушения.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Сегодня в рейд вместе с сотрудниками ДПС отправился корреспондент «Татар-информа». Первого водителя тонированной машины полицейские остановили около авторынка на улице Фатыха Амирхана. В процессе проверки выяснилось, что у VOLVO, которая принадлежит водителю Динару, практически наглухо затонировано лобовое стекло – светопропускаемость тонировки составила всего 1%. Мужчине выписали штраф.

«Мне сейчас выписывают штраф за нарушение норматива по тонировке, планирую снять пленку. Я уже пытался сделать это раньше, но не получилось, теперь уделю этому больше времени. Ставил тонировку, потому что с ней комфортно и уютно как-то», – рассказал Динар.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Следующей правоохранители остановили легковушку KIA. Светопропускаемость тонированного лобового стекла иномарки составила 44%, что тоже ниже норматива. Водителя оштрафовали на 500 рублей.