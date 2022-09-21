Снигиревский и Александровский округа включены в состав Херсонской области

Власти Херсонской области включили в состав региона Снигиревский и Александровский муниципальные округа, которые ранее относились к Николаевской области. Об этом сообщает ТАСС.

«В целях защиты мирных жителей освобожденных территорий и для оптимизации административно-территориального устройства глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо принял решение включить в состав Херсонской области освобожденные территории Николаевской области», — сказано в сообщении военно-гражданской администрации.

Отмечается, что указ был подписано в ответ на обращение жителей Снигиревки и Александровки, которые ежедневно страдают от непрекращающейся агрессии со стороны Киева. Поясняется, что в муниципалитетах пройдут мероприятия референдума о вхождении Херсонской области в состав РФ.

В августе сообщалось, что освобожденные территории Николаевской области, включая Снигиревский район, планируется присоединить к Херсонской области. Украинские военные неоднократно обстреливали Снигиревку артиллерией, в результате которых были жертвы и пострадавшие.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.