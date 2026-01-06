Снежный мишка-единоросс появился в Агрызском районе Татарстана

Фото: tatarstan.er.ru

Рядом с администрацией Бимского сельского поселения и у входа в первичное отделение партии «Единая Россия» появился необычный снеговик – мишка-единоросс. Об этом сообщается на сайте партии.

Планов его создавать у местных партийцев не было, поделилась заместитель секретаря Бимского первичного отделения «Единой России» Альбина Ишмурзина.

«С утра навалило много снега, и мы пошли чистить территорию рядом со зданием администрации. В село оттепель принесла мокрый снег, который прилипал к лопате. Отбросили лопаты и стали скатывать снежные комья, чтобы легче было чистить территорию», – рассказала Ишмурзина.

Наваленные снежные комья образовали фигуру, которая, как отметил секретарь первичного отделения Эдуард Михайлов, очень похожа на медведя. Сотрудники надели на мишку шарф и кепку, в руки дали флажок и портфель.

Теперь снежный мишка встречает сотрудников и посетителей у входа в сельсовет и Бимское первичное отделение партии.