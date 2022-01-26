«Стамбул в шоке от снега, на улицах нет местных, а для нас погода чудесная»

Снежный шторм бушует в Турции с начала недели. В Стамбуле приостановлена работа аэропортов, международных рейсов нет, движение на дорогах парализовано. В эпицентре событий оказались и жители Татарстана. О том, что им пришлось пережить в занесенной снегом Турции, очевидцы рассказали корреспонденту ИА «Татар-информ».

Снежный шторм бушует в Турции с начала недели Фото: инстаграм-аккаунт @alsu_ismagilovalsu

Авиакомпания «Победа» призвала руководство аэропорта «Стамбул-Новый» прекратить издеваться над пассажирами

По данным АТОР, улететь из Турции сегодня не могут около 2 тыс. россиян. Некоторые провели в здании аэропорта «Стамбул-Новый» уже двое суток. Россияне вынуждены спать на полу, а из питания — сухой паек и 0,5 л воды. Застрявшие в аэропорту люди накануне устроили манифестацию с требованиями поселить их в отель.

Авиакомпания «Победа» в своем Instagram также обратилась к руководству стамбульского аэропорта и призвала прекратить мучения пассажиров после того, как они семь часов провели на борту лоукостера.

«Уважаемое руководство аэропорта „Стамбул-Новый“. Просим прекратить издевательство над россиянами и немедленно обеспечить трапы для клиентов рейса DP6104! Для аэропорта вашего статуса — „крупнейшего аэропорта Европы“ — настоящий позор в том, что вы не смогли обеспечить высадку для клиентов более чем за семь часов! Серьезный снегопад показал полную недееспособность организации наземного обслуживания!» — говорится в эмоциональном сообщении «Победы».

В авиакомпании также пояснили, что в связи с аномально сложными метеоусловиями в аэропорту скопилось большое количество клиентов, обслуживающая организация аэропорта старается делать всё возможное. «Дороги к аэропорту закрыты, размещение в отелях обслуживающая организация обеспечить не может физически. Как только нам дадут разрешение на вылет, мы незамедлительно доставим вас домой, пожалуйста, наберитесь терпения», — гласит призыв авиакомпании.

Как рассказали очевидцы в аэропорту, некоторых туристов все же развезли по отелям и им не пришлось спать на полу.

«Вся наша команда крайне возмущена обстоятельствами в аэропорту „Стамбул-Новый“. Дороги к аэропорту перекрыты: автобусы пропускают выборочно. Но мы намерены вызволить наших клиентов и доставить в отели, сейчас отрабатываем план», — ответили в авиакомпании возмущенным клиентам.

Анвар Мингазов: «Эта зима особенно холодная и дождливая»

Уроженец Татарстана, директор по внутреннему туризму казанской турфирмы «Другое измерение» Анвар Мингазов третью зиму с семьей живет в Турции. Он рассказал, что эта зима небывало холодная и дождливая даже в солнечной Анталье, где они постоянно находятся. В горах ситуация еще более суровая.

«Что касается туротрасли и нас как турфирмы — нам повезло, клиентов, застрявших в Стамбуле, у нас нет. Насколько мы знаем, туроператор „Пегас туристик“ не подтверждает сейчас туры в Стамбул из Казани как раз по этой причине. И в Анталью сейчас из Казани перелетов нет», — поделился Мингазов с корреспондентом ИА «Татар-информ».

В данный момент директор турфирмы с супругой Юлией и двумя сыновьями Арсланом и Дамиром путешествует на машине по Юго-Восточной Турции. Им пришлось столкнуться с сильными снегопадами. Мокрый снег и падение температуры настигли их по дороге между городами Мерсин и Адана. А в пути между Аданой и Газиантепом они попали в снежную бурю.

«Эти два города связывает платный шестиполосный автобан европейского уровня. И дорога оказалась перекрыта. При этом снега еще не было, мы находились в зоне дождя. Предприняли попытку проехать по бесплатной дороге D-400, и вот на ней столкнулись с полным коллапсом. Пошел сильный снег, переходящий в буран, и дорога быстро покрылась снежной кашей, а потом и снегом с наледью. И эту дорогу не успели перекрыть! Поэтому весь поток легковушек, а еще автобусы поехали по этой трассе и застряли на подъеме на перевал», — рассказал Анвар Мингазов.

«Мы продвигались по несколько метров и стояли более двух часов» Фото предоставлено Анваром Мингазовым

Как известно, в Турции не меняют летнюю резину на зимнюю, поэтому снегопад парализовал автодороги. Водители от безысходности стали вызывать эвакуаторы, что привело к еще большим заторам. Машины перегородили дорогу, заблокировав все полосы.

«Мы продвигались по несколько метров и стояли более двух часов. Снегопад усиливался. Дошло до того, что застревать начали сами эвакуаторы. В конце концов, к месту затора приехала дорожная полиция, жандармы, лесники. И всех развернули вниз. Вежливо, но настойчиво. К тому времени снегопад начал ослабевать и стали приближаться сумерки», – вспоминает собеседник ИА «Татар-информ».

У семьи был забронирован отель в Газиантепе, пришлось передвинуть бронь на сутки, стали искать место для ночлега, однако крупных городов тут нет, до Аданы более 100 км.

Эта зима небывало холодная и дождливая даже в солнечной Анталье. В горах ситуация еще более суровая Фото предоставлено Анваром Мингазовым

«Спустившись с перевала в зону дождя, у выезда на платную трассу я заметил, что ее открыли. К тому времени я проехал метров на 200 развилку с поворотом. Сдал на „аварийке“ назад, спросил у полицейского: путь открыт? Он подтвердил и помог мне встроиться в поток. При том, что я сдавал назад и не совсем по правилам. Отношение стражей порядка к людям здесь уважительное. Никакого хамства», — подчеркнул Анвар.

Ехать по платной трассе было несложно — он был удивлен, насколько быстро ее очистили и обработали реагентом. Всего прошло каких-то два часа. «А вот в Газиантепе был полный коллапс — нечищеные тротуары, люди, идущие по проезжей части, сугробы и отвалы. Пару раз чуть не стукнулся — у меня тоже летняя резина, но полный привод. Две ночи провели в Газиантепе, пережидая снегопад, и отправились дальше. Мы сейчас на пути к Мардину. Слава богу, все обошлось без ДТП. В прогнозах снова снег и дождь», — завершил свой рассказ Мингазов.

«В Газиантепе был полный коллапс — нечищеные тротуары, люди, идущие по проезжей части, сугробы и отвалы» Фото предоставлено Анваром Мингазовым

Радиф Кашапов: «В четвертый раз перенесли рейс Стамбул — Казань»

В Стамбуле в эти дни оказался и известный казанский музыкант, журналист, писатель Радиф Кашапов. Он прилетел в Турцию, чтобы дать там концерт. Выступление прошло успешно, кадрами со своего выступления он поделился в Facebook.

«Отрывок из стамбульского концерта. Отдельное спасибо Ильшату, Зиле, Алсу. Найти место для концерта в современных условиях — трудная задача», — написал он после мероприятия 23 января. В этот же день появилась публикация с подписью «Кар ява».

Наш соотечественник должен был вернуться на родину 25 января, однако пока этого так и не случилось. «В четвертый раз перенесли рейс Стамбул — Казань. Хорошо, что не в аэропорту это узнал. Зябко очень и тоскливо», — написал он.

Алсу Исмагилова: «На дорогах только такси»

Директор по социальным медиа АО «Татмедиа» Алсу Исмагилова также находится в Турции с 23 января. На сегодняшний день снег лежит покровом. Она рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ», что по Стамбулу в основном ездят таксисты, которые, воспользовавшись неблагоприятной погодной ситуацией, в десять раз повысили цены за перевозку пассажиров.

«На дорогах ездит в основном такси, так как у них есть зимняя резина», — пояснила собеседница агентства.

Что касается выпавшего снега, то Алсу Исмагилова заметила, что для туристов из Татарстана он совсем не в новинку, чего не скажешь о местном населении.

«Стамбульцы в шоке от снега, на улицах почти нет местных, дети не ходят в школу, машин на дорогах почти нет, такси задрали цену в десятки раз. Для нас погода чудесная, мы наслаждаемся, гуляем целыми днями», — написала она в своем Instagram.

Впрочем, некоторым стамбульцам зима пришлась по вкусу, они делают селфи на фоне снега и лепят снежки.

«Местные говорят, что снег в Анталье впервые выпал за 29 лет, а в нашем регионе такой зимы не было уже более 50 лет» Фото предоставлено Юлией Семеновой

Юлия Семенова: «Аэропорт им. Сабихи Гёкчен возвращается к своей привычной жизни»

Бывший собкор ИА «Татар-информ», а ныне блогер Юлия Семенова живет в Турции уже полтора года, также работает в области туризма. Со слов местных жителей, она также называет нынешнюю зиму уникальной.

«Я живу в южном регионе Турции — провинции Мерсин, поселке Ташуджу, и для нашего региона это уникальное явление, здесь снег бывает только высоко в горах. Местные говорят, что снег в Анталье впервые выпал за 29 лет, а в нашем регионе такой зимы не было уже более 50 лет», — отметила собеседница агентства.

«Для нашего региона это уникальное явление, здесь снег бывает только высоко в горах» Фото Анны Сысоевой, г. Силифке (провинция Мерсин)

По словам Юлии, большинство дорог в Турции сейчас закрыты, однако в Мерсине дороги не закрывают. «В ранние часы утром здесь снег бывает, потом он подтаивает и можно ехать. По единственной дороге D-400, которая идет из Мерсина до Антальи, передвигаются междугородние автобусы, личные автомобили. И многие сейчас пользуются именно этой трассой, так как остальные закрыты», — рассказывает Семенова.

На днях в Турции застряла русская группа туристов, которая поехала из Антальи в Каппадокию. «Они не могут сейчас напрямую вернуться в Анталью или Аланию, поэтому их повезут по этой трассе через провинцию Мерсин, так как это единственная возможность проехать на транспорте вдоль побережья», — поясняет наша соотечественница.

Также клиенты Семеновой столкнулись с тем, что не могли улететь из стамбульского международного аэропорта имени Сабихи Гёкчен. Однако, по ее словам, ситуация там начала налаживаться, аэропорт разгружают.

«Транзитных пассажиров, которые летят через Стамбул, стараются обеспечить всем необходимым, хотя это очень сложно из-за большого наплыва туристов. А тем пассажирам, которые пользуются внутренними рейсами, ничего не предоставляют, хотя обычно в таких ситуациях администрация приходит на помощь. Но все же стоит отметить, что аэропорт возвращается к своей привычной жизни», — уточнила Юлия Семенова.

Фото на анонсе: pixabay.com