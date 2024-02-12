Снежный катаклизм: Метшин объяснил причины нехватки дворников и техники в Казани

Новым начальником Управления ЗАГС Казани стала Елена Студеникина

Фото: kzn.ru

В Казани назначили нового начальника Управления ЗАГС

Мэр Казани Ильсур Метшин представил нового начальника Управления ЗАГС Казани. Им стала Елена Студеникина, которая более 7 лет работает в структуре учреждения, 6 лет – первым заместителем руководителя.

«В растущем городе, где продолжается беби-бум, увеличивается масштаб стоящих перед управлением задач по повышению качества оказываемых услуг, дальнейшей цифровизации документооборота и усилению клиентоцентричности органов ЗАГС. Точно есть куда расти, куда прирастать и развиваться во благо жителей», – подчеркнул Метшин.

Градоначальник также напомнил, что 2024 год объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом семьи. В связи с этим деятельность органов ЗАГС должна быть направленной на популяризацию семейного института, его авторитета и ценностей.

Городские службы работают на пределе своих возможностей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани за 11 дней февраля выпало 95% от месячной нормы осадков

Обсудили чиновники и тему, которая особенно остро стоит перед ними в последние три недели, – борьбу со снежной стихией. В Казани продолжаются снегопады, и только за первые 11 дней февраля в городе выпала практически месячная норма осадков, рассказал заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев.

«Прошедший январь щедро осыпал город Казань снегом, он принес почти 170% от месячной нормы осадков, причем за короткий срок <…>. Вместе с тем в феврале январские тенденции продолжились и за первые 11 дней в городе Казани выпала почти месячная норма осадков – 95%, и этот новый снег также добавил работы нашим предприятиям», – прокомментировал он.

Городские службы работают на пределе своих возможностей, но сбавлять темпы сейчас нельзя. Ежедневно на улицах Казани трудятся 750 дорожных рабочих и свыше 1 тыс. единиц дорожной техники. Они убирают снег, посыпают дороги противогололедными реагентами, а в спокойную погоду концентрируются на вывозе снега.

Игорь Куляжев рассказал, что в Казани продолжаются снегопады и только за первые 11 дней февраля в городе выпала практически месячная норма осадков Фото: kzn.ru

«Каждые сутки на снегоплавильные пункты отправляется более 30 тыс. тонн снега. Всего за эту зиму с улиц Казани вывезли более 1,4 млн тонн. И это по-настоящему огромные цифры, сопоставимые только с зимой 2010-2011 годов, когда за весь зимний период мы вывезли 1,6 млн тонн снега», – заключил замруководителя исполкома города.

В XXI веке такого объема выпавшего снега Казань еще не видела

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что по объему выпавшего снега в зимний период 2023-2024 годов город приближается к рекорду.

«Идем на климатический рекорд, в XXI веке такого объема выпавшего снега Казань еще не видела. На пределе возможностей работают наши дорожные службы, управляющие компании. Из-за перегруза уже не выдерживает техника, ее и так катастрофически не хватает», – отметил градоначальник.

Ежедневно на улицах Казани трудятся 750 дорожных рабочих и свыше 1 тыс. единиц дорожной техники Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Однако, несмотря на это, мэр поручил городским предприятиям «любой ценой» расчищать дороги от снега, не снижая темпы, а также взять под особый контроль снежные шапки, которые образовались на крышах домов.

Кроме того, мэр в очередной раз поблагодарил казанцев, которые самоорганизовались в уборке дворов от снега. Он подчеркнул, что это очень важно в период, когда техники не хватает, а у дворников аврал.

«Безусловно, справедливо пишут, что жители не должны исполнять обязанности управляющей компании, уборка и содержание – за ними, но это в обычное время. Мы еще раз говорим, что это стихийное бедствие, снежный шторм. Когда горит дом, соседи не стоят и не смотрят со словами “пожарные должны тушить”. Всем миром выходят и помогают соседям, ничем не отличались эти три недели», – заключил градоначальник.

По его словам, уроки этой снежной зимы должны быть изучены, а итогом должны стать предложения по более совершенной системе уборки снега с прописанными алгоритмами.

Мэр поручил городским предприятиям «любой ценой» расчищать дороги от снега, не снижая темпов Фото: kzn.ru

Кировский и Московский районы направили более 232 млн помощи бойцам в зону СВО

Обсудили на деловом понедельнике также и итоги деятельности и перспективы развития в разных сферах Кировского и Московского районов. Доклад представил глава администрации Сергей Миронов. Так, одним из главных направлений в минувшем году стала помощь участникам СВО и их семьям.

Кировский и Московский районы совместно направили в зону СВО 7 фур гуманитарной помощи и 10 автомобилей на общую сумму 232 млн рублей. В сборах участвовали управляющие компании, предприниматели и неравнодушные жители.

Под патронажем в двух районах находится 838 семей, за каждой закреплен ответственный сотрудник. Адресная помощь им оказывается по вопросам лечения, оснащения школьными принадлежностями, одеждой и многим другим запросам.

«Летом в Кировском районе на ул. Воровского открылся центр по отбору на контрактную службу “Батыр”, который обработал 1,6 тыс. обращений, было заключено 968 контрактов. Кроме того, в здании ДК химиков открыт Центр “Защитник Отечества”, куда обратились более 6,7 тыс. человек по вопросам медицинской помощи, социальной реабилитации, психологической поддержки, обучения и трудоустройства», – отметил Миронов.

Кроме того, за время проведения СВО десять жителей Кировского и Московского районов были награждены орденами и медалями: 1 человек – медалью «За отвагу», 3 – орденами «За заслуги перед Отечеством» и 6 – орденами Мужества.

Сергей Миронов представил итоги деятельности и перспективы развития в разных сферах Кировского и Московского районов Фото: kzn.ru

В «Салават купере» откроют многофункциональную поликлинику для 30 тыс. пациентов

Рассказал глава Кировского и Московского районов и об итогах в сфере здравоохранения. Так, в 2023 году завершился ремонт сразу двух корпусов городской больницы №16. Суммарно она обслуживает более 56 тыс. жителей, а в стационаре ежегодно получают медпомощь до 12 тыс. пациентов.

Кроме того, капитально отремонтировали горбольницу №1 и здание Госпиталя для ветеранов войн, где открыли специальное отделение для лечения участников СВО. Последнее оборудовали уникальными роботизированными комплексами, которые проводят тренировочное лечение и диагностику пациентов.

Продолжается строительство поликлиники в жилом районе «Салават купере». В 2024 году на нее потратят 621,8 млн рублей, а в 2023-м уже реализовали 190,9 млн. Предполагается, что она объединит в себе взрослое и детское отделения, женскую консультацию и скорую помощь и будет обслуживать до 30 тыс. пациентов.

Также сейчас проходит капитальный ремонт в стационаре клинической больницы №2. В 2022-2023 годах на него потратили 261 млн рублей, 195 млн запланировано на эти цели в 2024-м.

Продолжается строительство поликлиники в жилом районе «Салават купере» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В 2024 году в Кировском и Московском районах построят более 110 тыс. кв. метров жилья

В 2023 году в Кировском и Московском районах ввели в эксплуатацию 10 новых многоквартирных домов на 1,2 тыс. квартир общей площадью более 77 тыс. кв. метров. В 2024 году планируют построить еще 12 домов на 1,7 тыс. квартир площадью более 110 тыс. кв. метров. Из них 6 домов на 880 квартир – в ЖК «Салават купере», соципотечное жилье.

Благодаря реализации жилищных программ в минувшем году 189 человек улучшили свои жилищные условия. 131 человек по программе «Молодая семья», 17 – по соципотеке, 22 – за счет субсидий, 19 – по договору соцнайма.

Что касается капитального ремонта, в 2023 году в двух районах отремонтировали 55 многоквартирных домов на 548 млн рублей. В 2024 году ремонт запланирован еще в 45 домах, на эти цели выделят 586 млн.

Также благодаря программе «Наш двор» 97 дворов приобрели новый облик, вскоре планируется обновить еще 66 дворов. Всего же за время реализации программы в Кировском и Московском районах города обновили 318 дворов на 2,7 млрд рублей. Знаковым, по мнению главы администрации, стал двор на Серова, 3, где отремонтировали и дом, и придомовую территорию с учетом потребностей слабовидящих жителей. Из 2,1 тыс. заявок этот проект занял второе место в стране на конкурсе «Лучший дом. Лучший двор» от «Единой России».

В 2023 году в Кировском и Московском районах ввели в эксплуатацию 10 новых многоквартирных домов на 1,2 тыс. квартир Фото: © «Татар-информ»

Горьковское шоссе после ремонта сможет пропускать до 11 тыс. автомобилей в час

В этом году планируется завершить знаковый проект – реконструкцию Горьковского шоссе. Его пропускная способность увеличится в два раза – до 11 тыс. автомобилей в час. Магистраль протяженностью 11,8 км будет без светофорного регулирования.

Глава Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов также напомнил, что в 2023 году по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в двух районах было обновлено дорожное покрытие на участках улиц: Кулахметова, Городская, Хасана Туфана. Дорожники провели ремонт 6 участков дорог по улицам Куземетьевская, Сосновская, Майкопская, Богатырева, Путейская и Энергетиков общей площадью 120 тыс. кв. метров. На это потратили 350 млн рублей.