«Снежный десант» КФУ в поисковой экспедиции обнаружил останки четырех советских бойцов
Поисковый отряд «Снежный десант» Казанского федерального университета во время экспедиции обнаружил останки четырех бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны. Поисковая экспедиция по установлению мест гибели и захоронению останков советских воинов была организована на территории Городищенского района Волгоградской области с 6 по 13 августа, сообщает пресс-служба университета.
«В двух местах мы работали на раскопах, в которых останки были представлены фрагментарно. Главной находкой была красноармейская книжка одного из бойцов. В полевых условиях на месте не удалось провести экспертизу и раскрыть каждый листочек этой книжки, чтобы попытаться выяснить фамилию бойца, сведения о нем», — рассказал участник экспедиции — выпускник КФУ Айрат Фатыхов.
По словам поисковика, в ближайшее время планируется провести экспертизу, которая позволит установить имя бойца.
Участники экспедиции исследовали места боев 116-й стрелковой дивизии второго формирования в Городищенском районе вблизи поселка Кузьмичи. Это сформированное в Забайкалье соединение участвовало в Сталинградской битве, нанося контрудары по наступающим немецким войскам (последовательно — в составе 1-й гвардейской, 24-й и 66-й армий Сталинградского и Донского фронтов).
Следующая экспедиция «Снежного десанта» КФУ запланирована на конец сентября в Любань Ленинградской области, где сражалась 54-я армия, пытаясь в 1942 году прорвать блокаду Ленинграда.