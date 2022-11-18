Снежные заносы, метель и ветер до 20 м/с секунду обещает Гидрометцентр татарстанцам

19 ноября в Татарстане сохранится облачная погода. Пройдет снег, мокрый снег, местами сильный. Местами ожидается метель и гололед. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, местами порывами сильный до 15-20 м/с. Температура воздуха сегодня ночью будет колебаться от 2 до 7 градусов ниже нуля, завтра днем от 0 до – 5 градусов. На дорогах снежные заносы, местами гололедица, сообщает Гидрометцентр РТ.

В Казани также пройдет сильный снег, местами – метель. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, местами порывами сильный до 15-18 м/с. Ночью температура воздуха составит от 3 до 5 градусов мороза, днем – от 1 до 3 градусов ниже нуля.