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«Снежные заносы и ДТП»: казанцы показали на видео, чем обернулся снегопад для водителей
Снегопад, который выпал сегодня в Казани, стал настоящим испытанием для местных водителей. Городские дороги превратились в настоящий каток, по которому машины порой просто скользили. Также из-за погодных условий во всей столице РТ были пробки и задержки транспорта.
Многие казанцы стали публиковать видео, на которых зафиксировали непростые ситуации. Так один из жителей поделился роликом, на котором в Юдино автобус просто развернуло и потащило боком вниз по склону. Итог – ДТП с участием нескольких авто, но, к счастью, обошлось без пострадавших. Кадры появились в сюжете «Татарстан 24».
Пешеходы также испытали дискомфорт: по 50 минут ждать автобус стало «нормой» сегодня в столице РТ.
видео: Татарстан 24, t.me/region116
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