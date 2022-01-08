Снежные волейболисты из Казани собираются сразиться за медали Олимпиады

В Казани прошли соревнования по волейболу на снегу на призы Winter Tatar Challengе. Победу в турнире одержала команда Guara. В ее составе выступили Артур Вафин, Даниил Атнюков и капитан чемпиона России по этому виду спорта Виталий Шабалин, представляющий «Динамо Татарстан».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Украшением турнира стал гала-матч «Динамо Татарстан» против своей молодежной команды. Действующие чемпионы России и обладатели Кубка страны одержали победу со счетом 2:0 по сетам. Однако, молодежь сумела дать бой основному составу. Борьба была упорной, что нашло отражение в счете партий — 15:13 и 15:12.

Как рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» Виталий Шабалин, в снежный волейбол спортсмены приходят как из классического, так и из пляжного волейбола.

«Не получилось в классическом, пляжном, но нашли свою нишу в волейболе на снегу. Уже в этом году наш вид спорта могут признать Олимпийским, и, конечно, мы бы хотели побороться за медали. Тем более, самые сильные команды мира — российские. На всех международных соревнованиях в призах всегда российские команды. Кто основной конкурент? Наверное, австрийские команды, которые являются родоначальниками нашего вида спорта. У них тоже очень сильные коллективы», - сказал Шабалин.

Также капитан «Динамо-Татарстан» поделился впечатлениями от прошедшего сегодня Winter Tatar Challengе. Он отметил, что погода была идеальная — солнце и комфортный легкий мороз (-8 градусов). По словам Шабалина, главная задача проведения турнира — знакомство казанцев со снежным волейболом.

«Проводим этот турнир для любителей, чтобы познакомить Казань с этим видом спорта и добиться массовости. К тому же, Winter Tatar Chalengе — отличный тренировочный мини сбор нашей молодежной команды», - заявил Шабалин.

В ближайших планах «Динамо Татарстан» очередной чемпионат России и Кубок страны. Российское первенство пройдет с 1 по 3 апреля, а кубковые встречи с 27 по 30 марта. А до этого волейболисты казанской команды Виктор Марков и Тарас Мыськив сыграют на мировых этапах по пляжному волейболу.

Остается добавить, что казанская команда по волейболу на снегу была создана на базе команды «Динамо Казань» в 2018 году. Ранее команда становилась победителем Европейского этапа в Грузии-2020 по снежному волейболу. Тренировочной базой команды «Динамо-Татарстан» является Комплекс пляжных видов спорта «Спортивный пляж».

Снежный волейбол — командный вид спорта, в котором на площадке играют в формате «3 на 3» с запасным игроком в каждой команде. В 2013 году в Австрии состоялась презентация этого вида спорта. 14 декабря 2016 года официально признан видом спорта в России.

В 2018 был проведен первый Чемпионат Европы. С этого времени волейбол на снегу стал профессиональным видом спорта. В 2019 году один из мировых этапов был успешно проведен в Москве, что позволило этому виду спорта стать популярным среди любителей волейбола в России.

Отметим, что волейбол на снегу с 2026 года станет первым видом спорта, который будет как на летней, так и на зимней Олимпиаде.