Снежные фонари и жизнь птиц: казанцев пригласили на праздник в парке «Савиново»

В эту субботу, 18 января, в казанском парке «Савиново» на улице Гаврилова пройдет праздник снежных фонарей. Гости мероприятия станут участниками зимней забавы и узнают от орнитолога интересные факты из жизни птиц. Об этом «Татар-информу» сообщил организатор мероприятия Тимур Ескараев.

Фото: Тимур Ескараев

«Впервые такое мероприятие мы провели в роще на Гаврилова пять лет назад, там сейчас находится ООПТ „Савиново“. Аналогичные праздники регулярно проходили в Дербышках, на территории Русско-Немецкой Швейцарии в Казани», — сказал он.

Идею проведения праздника казанцы позаимствовали у жителей Перми. Там акции проводятся в защиту рек по мотивам книги Туве Янссон о мумми-тролях «Волшебная Зима».

«Мы хотим привить людям любовь к экологии и бережному отношению к рекам благодаря экопросвещению. Обычно на подобных акциях проводим лекции и экскурсии. Так, на предстоящем мероприятии проведем экологическую и историческую лекции, орнитолог Артур Дегтярев расскажет о жизни птиц», – сообщил Тимур Ескараев.

Начало мероприятия намечено на 15.00, присоединиться к нему могут все желающие. Место встречи – вход в парк. После лекций участники праздника создадут оригинальные снежные композиции на берегу реки и украсят их зажженными свечами. Все желающие смогут сделать красочные фотографии на фоне зимней природы.

Фото: Тимур Ескараев

«Каждый год растет популярность праздников. 7 января в Русско-Немецкой Швейцарии на встрече собралось рекордное количество участников – около 170 человек», – добавил Ескараев.

Собеседник «Татар-информа» отметил, что по итогам мероприятия огарки свеч и прочий мусор будет собран в пакеты и вывезен на машинах.

Участникам рекомендуется иметь при себе несколько вещей:

– теплую одеждую, болоневые штаны;

– обувь с высоким голенищем;

– непромокаемые перчатки;

– снежколепы, совки или лопатки;

– пульверизатор с водой для формирования снежных комочков;

– чай в термосе, перекус;

– спички, свечи, желательно восковые;

– фонари электрические: ручные, налобные, электросвечи.