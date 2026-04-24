Снежная лавина накрыла туристов у пика Конституции в Бурятии, заведено уголовное дело

Следком возбудил уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по факту ЧП, произошедшего в Бурятии. Незарегистрированная в МЧС группа из семи туристов совершала восхождение к пику Конституции. На перевале «26-го партийного съезда» горного узла Мунку-Сардык сошла снежная лавина. Трое туристов находились в стороне схода. Тем не менее они получили травмы. Остальные, предположительно, остались под завалами снега.

Заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, передает ТАСС.