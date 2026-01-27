Снегоход с людьми провалился под лед Казанки у Кремлевской дамбы

В Казани спасли двух человек, провалившихся под лед вместе со снегоходом на Казанке в районе Кремлевской дамбы. Об этом «Татар-информу» рассказали в ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, инспекторы ГИМС обнаружили, что снегоход полностью ушел под воду. Двое мужчин находились рядом, на льду, и, к счастью, не пострадали – медицинская помощь им не потребовалась.

По предварительным данным, жители поселка Васильево направлялись на снегоходе от Кировской дамбы в сторону центра семьи «Казан». Внезапно задняя часть снегохода провалилась под лед, а попытки самостоятельно вытащить технику оказались безуспешными.

Руководитель Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ Денис Мокеев отметил, что под мостом в этом районе сильное течение, из‑за чего промоины появляются регулярно. Он призвал водителей снегоходов, рыбаков и родителей быть особенно внимательными и не отпускать детей на лед без сопровождения взрослых.